In einer Kita und eine Schule in Altenessen-Süd ist eingebrochen worden. (Symbolfoto)

Einbruch Jugendliche brechen in Kita ein - Festnahme noch am Tatort

Essen. Ein 14- und 15-Jähriger sollen am Sonntagmorgen in Essen in eine Kita eingebrochen sein. Auch in einer benachbarten Schule gab es Einbruchspuren.

Die Polizei hat am Sonntagmorgen zwei Jugendliche beim Einbruch in eine Kita erwischt. Die 14- und 15-jährigen Jugendlichen waren gegen 3.15 Uhr in eine Kindertagesstätte auf der Hövelstraße in Altenessen-Süd eingestiegen. Ein Zeuge, der beobachtet hatte, wie die beiden über den Zaun geklettert waren, alarmierte die Polizei. Die sucht nun weitere Zeugen des Einbruches. Denn möglicherweise seien weitere Tatverdächtige flüchtig, heißt es.

Als die Polizei in der Kita eintraf, durchwühlten die Jugendlichen gerade das Büro. Der 14-Jährige hatte bei dem Einbruch einen Schlagring dabei. Beide wurden zunächst festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft seien sie nach ersten Befragungen aber wieder entlassen worden, so die Polizei.

Einbruchalarm in benachbarter Schule: Waren es die selben Täter?

Merkwürdig: Auf dem Weg zur Kita kamen die Beamten an einer nahe gelegenen Schule vorbei. Dort leuchtete die Einbruchmeldeanlage. Vor Ort stellte sich heraus, dass an der Schule ein Fenster aufgehebelt worden war. Ob für den Einbruch in die Schule ebenfalls die beiden Jugendlichen oder andere Täter verantwortlich sind, ist noch Gegenstand von Ermittlungen, teilte die Polizei mit. Sie bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 zu melden.