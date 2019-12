Kapelle zu: Gottesdienste weichen in Essen in die Klinik aus

Einige Beschäftigte des Krupp-Krankenhauses haben sich schon verlaufen. Die Gewohnheit hatte sie vor wenigen Tagen zur Altenhofkapelle getrieben, um hier den Mitarbeiter-Gottesdienst zu feiern. Dabei hatte sich eigentlich längst herumgesprochen, dass die Kapelle geschlossen ist. Eigentlich… Bis zum Fest haben nun die Rüttenscheider Bürger noch Zeit, um sich einzuprägen, dass die Weihnachtsgottesdienste in diesem Jahr nicht in der Kapelle stattfinden werden.

Die Altenhofkapelle in Essen-Rüttenscheid ist bis voraussichtlich Anfang Januar weiter gesperrt. Hier sind Teile aus der Decke gestürzt. Foto: Madeleine Hesse / FUNKE Foto Services

An dieser Stelle kommt der Berthold-Beitz-Saal des Krankenhauses ins Spiel. Fein herausgeputzt ist er bereits. Eine stattliche, mit grünen und roten Kugeln geschmückte Tanne und ein üppiger Adventskranz stehen. Sie haben die Generalprobe überstanden, den Mitarbeiter-Gottesdienst nämlich. Der fand bereits hier statt. Sechs weitere evangelische und katholische Gottesdienste werden bis Neujahr folgen. Sie ziehen von der Kapelle in den Berthold-Beitz-Saal um – und für viele Rüttenscheider Bürger und auswärtige Gäste dürfte das eine Umstellung bedeuten. Denn die charmante Kapelle hat eine kleine, feine Fan-Gemeinde.

Evangelische und katholische Christen nutzen die Altenhofkapelle in Essen-Rüttenscheid

Evangelische und katholische Christen feiern in der Altenhofkapelle seit Jahrzehnten Gottesdienste. Patienten des benachbarten Krupp-Krankenhauses und deren Angehörige besuchen das Kirchlein gerne für ein Gebet oder um hier eine Kerze anzuzünden. Damit war es Ende Oktober plötzlich vorbei. „Über Nacht haben sich aus der Decke Stücke gelöst und sind direkt neben dem Kerzenbaum aufgeschlagen. Zum Glück ist niemand verletzt worden“, sagt der evangelische Pfarrer und Krankenhausseelsorger Max Strecker. Sein katholischer Kollege Ulrich Altegör erzählt, dass durch die Unterstützung der Krankenhaus-Geschäftsführung sehr schnell eine Lösung für die nahenden Weihnachtsgottesdienste gefunden werden konnte: der Berthold-Beitz-Saal.

Wiedereröffnung der Altenhofkapelle im Januar geplant

Essen Weihnachtsgottesdienste Folgende öffentliche Weihnachtsgottesdienste ziehen von der Altenhofkapelle in den Berthold-Beitz-Saal im Krupp-Krankenhaus um. Evangelisch: Heilig Abend, 17.30 Uhr (mit Klavier und Aalto-Sopranistin Anne Katrin Rosenstock), 31. Dezember, 16.30 Uhr. Katholisch: 1. Weihnachtstag, 2. Weihnachtstag, 29. Dezember, 1. Januar – jeweils 9.15 Uhr.

Denn die Kapelle musste sofort geschlossen werden. Die Decke wurde repariert, gerade laufen die letzten Arbeiten. „Wir rechnen damit, dass unser Gottesdienst am 11. Januar wieder in der Kapelle stattfinden kann“, sagt Max Strecker. Für die evangelischen Gottesdienste wird sich ab dann aber etwas ändern: Sie sollen nicht mehr wöchentlich, sondern nur noch an jedem zweiten Samstag im Monat hier stattfinden. Immer um 18 Uhr. „Wir entsprechen dem Wunsch, mehr Angebote direkt im Krankenhaus zu organisieren. Viele Patienten können den Weg zu der Kapelle nicht bewältigen“, sagt Strecker. Und, ja, auch „der feste Stamm an Gottesdienstbesuchern bröckelt. Die Gruppe ist älter geworden“.

Doch zurück zum Berthold-Beitz-Saal. Die katholischen und auch der evangelische Seelsorger sind sich einig, dass der mit hellem Holz bestückte Raum für die Weihnachtsgottesdienste einen passenden Rahmen abgeben wird. „Die ersten Musiker haben ihn schon gelobt. Die Akustik ist sehr gut. Sie haben von einem sehr reinen Klang geschwärmt“, sagt Maria Simovic von der katholischen Krankenhausseelsorge.