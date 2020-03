Corona: Kettwiger helfen Kettwigern in Zeiten der Krise

In Kettwig soll trotz der Corona-Krise niemand unversorgt bleiben. Deshalb bietet der Lions Club nun konkrete Hilfen beim Einkauf und anderen notwendigen Erledigungen Hilfe an.

Essen-Kettwig. Der Lions Club bietet umfassende Hilfe für Hilfsbedürftige und sucht noch weitere Helfer für alle Bereiche. Hier die wichtigen Einzelheiten.

Die Coronakrise lasse gegenseitige Hilfe und echte Nachbarschaft besonders bedeutsam werden. Es sei absehbar, dass viele Hilfsbedürftige in der nächsten Zeit nicht mehr ausreichend professionell versorgt werden können, so Peter Fütterer vom Lions-Förderverein Essen Cosmas et Damian. „Helfer werden unter Quarantäne gestellt oder gehen zurück in ihre Heimat, selbstverständlich erscheinende Hilfen und Dienstleistungen können von Verbänden und Hilfseinrichtungen nicht mehr erbracht werden. In dieser Situation werden viele Bedürftige auf freiwillige Hilfe angewiesen sein.“

Zentrale Nummer: Kettwig 4000

Aber nicht alle haben Familie oder leben in funktionierenden Nachbarschaften. An sie richtet sich das breite Angebot der Nachbarschaft Kettwig 4000. Dabei steht die 4000 für die Rufnummer, unter der die Zentrale von Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr für Hilfesuchende wie Helfer zu erreichen ist.

Schon jetzt stehen fast 20 Helfer bereit, um für Hilfsbedürftige Einkäufe zu erledigen, Rezepte und Medikamente zu transportieren, Ämterangelegenheiten per Internet zu erledigen, Haustiere zu versorgen, einzelne Haushalts- und Heimwerkereinsätze zu tätigen und Verschiedenes mehr. Alle Helfer sind registriert und mit einem Sichtausweis ausgestattet. Sie erhalten eine umfassende Belehrung hinsichtlich der notwendigen Hygienemaßnahmen, denn der Eigenschutz und der Schutz der Empfänger sollen sichergestellt sein. Eine besondere Gruppe steht für die Erledigung von Bankgeschäften und -Korrespondenz zur Verfügung.

Ergänzung zu Nachbarschaftshilfe

Fütterer: „Das Angebot versteht sich als Ergänzung zu der unerlässlichen direkten Hilfe zwischen Nachbarn und durch Familienangehörige.“ Ihnen soll bald auf einer eigens eingerichteten Homepage das Infomaterial zur Verfügung gestellt werden, das auch für die Helfer bei der Nachbarschaftshilfe Kettwig 4000 bereitsteht.

„Davon ausgehend, dass die Lage sehr bald noch dramatischer wird, ist jeder Helfer willkommen. Es wird für alle Hilfswilligen eine Einsatzmöglichkeit entsprechend ihrer Fähigkeiten geben“, so Hilfe-Koordinator Peter Fütterer.