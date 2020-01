Die Altstadt von Essen-Kettwig hat jetzt einen Irish Pub

Der jüngste Neuzugang in Kettwigs eher spärlicher Kneipenszene ist ein Irish Pub. Inmitten der kleinen Fußgängerzone an der Hauptstraße hat jetzt das „Coppers“ eröffnet. Geschäftsführerin Sofia bringt eine Menge Erfahrung mit, denn seit drei Jahren betreibt sie einen Pub in Köln. Der gebürtige Ire Jayson ist in Kettwig das Gesicht hinter dem Zapfhahn: „In Köln gibt es bestimmt rund 20 Pubs. Wir haben also viel Konkurrenz. Aber unserer ist sicherlich einer der Besten.“

Völlig überrannt wurden sie zur Eröffnung am Freitag (10. Januar). Werbung hatten sie keine gemacht – da reichten einige Zeilen Text an der Eingangstür. Jaysons Fazit: „Das erste Wochenende war zwar total stressig, und es war total voll, aber es war auch super angenehm. Freunde aus Irland waren da und viele Stammgäste aus Köln. Aber auch eine Menge junger Leute aus Kettwig. Und da durch die Eröffnung viel Betrieb im Stadtteil war, war auch in den anderen Kneipen gut zu tun. Das passt.“

Holzverkleidungen sorgen für typische Pub-Atmosphäre

Köln und Kettwig? Wie kommt dieser Verbindung zustande? „Mein Bruder wohnt in der Nähe und hat eine Essenerin geheiratet. Er hat mir erzählt, wie superschön und idyllisch Kettwig ist. Aber es gibt halt kaum Kneipen hier.“

Die Räume, in denen noch bis vor kurzem ein griechisches Restaurant war, hat die Coppers-Crew total umgekrempelt. Die Theke wanderte von der linken auf die rechte Seite, aufwändige Holzverkleidungen sorgen für die typische Atmosphäre eines Pubs. „Wir haben auch total viel Glück mit unseren Vermietern. Sie haben nicht nur viel geholfen, sondern mit fairen Konditionen dafür gesorgt, dass wir das alles stemmen können.“

Freitags und samstags gibt es künftig Livemusik

Ein Schwerpunkt des „Coppers“ wird die Livemusik sein: immer freitags und samstags mit Folksongs u.a. aus Irland und Schottland. „Außerdem werden wir eine Dartscheibe aufhängen und kleine Turniere veranstalten. Immer mittwochs moderiere ich ein Pubquiz.“ Wenn im April der Biergarten eröffnen wird, steht auch die Speisenkarte. Ein Gericht ist gesetzt: Es gibt selbstverständlich Fish and Chips.

Coppers Irish Pub, Hauptstraße 117, 45219 Essen. Geöffnet ab 17 Uhr (Di/Mi zu); ab 27. Januar dann täglich ab 16 Uhr.