Die Kleinen in den Notaufnahmen des Kinderschutzbundes benötigen auch in diesem Jahr wieder die Unterstützung der NRZ-Leserinnen und -Leser.

NRZ-Weihnachtsaktion Kinder in Not: Wenn ein Puppenwagen zur Psycho-Falle wird

Essen. Die Kleinen in den Essener Notaufnahmen brauchen erneut Hilfe. Die NRZ-Spendenaktion fürs „Spatzennest“ und das Haus „Kleine Spatzen“ startet.

Kinder in Not: Wenn ein Puppenwagen zur Psycho-Falle wird

Mit ihrer Mutter sprechen darf Maja seit Jahren nicht. Und Bewegung kennt das Mädchen kaum. Der viel zu enge Puppenwagen, in dem es liegt, ist ihr kleines Gefängnis. Tagein, tagaus, weil ihre Mama etwas in dem Kind sieht, das sie nicht ist: eine Puppe. Niemand weiß das, auch die Alleinerziehende nicht: Sie psychisch krank, allerdings nicht in ärztlicher Behandlung. So bleibt ihr Leiden und das ihrer Kleinen unentdeckt. So werden Tage zu endlosen Nächten. Die Wohnung ist verdunkelt, rund um die Uhr. Manchmal schaukelt die Mutter den Puppenwagen ein wenig. Meist dann, wenn sie fernsieht. Maja weiß genau: Nur wenn sie Hunger hat, darf sie sich melden. Dann bekommt sie ihr Fläschchen. Immer noch, im Alter von fünf Jahren. Doch wenigstens das.

Denn sonst kümmert ihr Schicksal niemand: Die Mutter wechselt ständig die Kinderärzte. Bei jeder Früherkennungsuntersuchung werden zwar gravierende Auffälligkeiten bei dem kleinen Mädchen festgestellt, jedoch nicht gemeldet. Die Fünfjährige, die eigentlich bald in eine Schule müsste, obwohl sie einen Kindergarten nie besucht hat, kann nur Einwortsätze sprechen und aus einer Flasche mit Sauger trinken, ist motorisch dramatisch unterentwickelt und nuckelt ständig an einem Schnuller.

Mama kommt in die Psychiatrie, Maja ins Spatzennest

Erst spät wird ein Mediziner aufmerksam. Er wendet sich ans Jugendamt. Kind und Mutter werden getrennt. Mama kommt in die Psychiatrie, ihre Tochter landet im Spatzennest, der Notaufnahme des Essener Kinderschutzbundes.

So wie die Schwestern Marie (4) und Johanna (5), die die Polizei bei einem Einsatz nach häuslicher Gewalt aus der Wohnung ihrer Eltern holt. Vater und Mutter werden in den Knast geschickt, die Kinder unter Schock in ein Krankenhaus eingeliefert, bevor auch sie im Spatzennest unterkommen. „Papa hat Werkzeuge zum Wehtun“, sagt eins der Mädchen. Schläge mit Gürteln und allerlei Gegenständen waren daheim an der Tagesordnung, heißt das übersetzt.



Leider sind das keine Einzelfälle: 82 Kinder mussten allein in den ersten zehn Monaten dieses Jahres in den beiden Notaufnahmen des Essener Kinderschutzbundes in Altendorf und Borbeck betreut werden. Bei 56 von ihnen handelte es sich um Neuankömmlinge. Die Kinder in Not, sie werden immer jünger, sagt Martina Heuer vom Kinderschutzbund. Und die Gewalt, die sie erleben, manchmal kaum, dass sie auf der Welt sind, wird zusehends grenzenloser. Mehr als die Hälfte der Kleinen unter den Fittichen der Spatzennest-Betreuer war jünger als sechs Jahre, neun dieser Kinder hatten das Alter von zwei Jahren noch nicht einmal erreicht.

Wenn Schreien lästig wird, sind gerade die Jüngsten die potenziellen Opfer

Drogensucht, psychische Erkrankungen und Überforderung sind häufigsten Auslöser für akute und bisweilen lebensgefährliche Krisen: Wenn Schreien lästig wird, sind gerade die Jüngsten immer wieder die potenziellen Opfer, und in der Öffentlichkeit steht an einem zu oft schrecklichen Ende einer Tragödie die fassungslose Frage: Wie konnte das nur passieren, wieso ist niemandem im Vorfeld etwas aufgefallen?

So wie bei Maja, bei Marie und Johanna. So wie bei Luis (2), der im Sommer in Altenessen einen qualvollen Hitzetod in seinem verrammelten Kinderzimmer starb, während sein Vater „World of Warcraft“ am Computer zockte. So wie bei Liam aus Karnap, der erst vor wenigen Wochen von seiner Mutter knapp vor dem Erstickungstod gerettet wurde, weil sein ausrastender Erzeuger seinem schreienden drei Monate alten Sohn Feuchttücher in den Mund gestopft hatte, um nur an einige von jährlich hunderten Misshandlungen, Missbräuchen und Verwahrlosungen in dieser Stadt zu erinnern. Es ist unvorstellbar, aber wahr: Über 600 Kinder leben in Essen mittlerweile in Pflegefamilien.

Auch in den Notaufnahmen ist nun Zeit für besondere Nestwärme

Auch in den Notaufnahmen des Kinderschutzbundes ist nun Zeit für besondere Nestwärme. Die Weihnacht steht alle Jahre wieder auch in den Schutzhäusern für Nächstenliebe und ist Anlass genug, jenen Gutes zu tun, denen das Leben, kaum dass es begonnen hat, auf das Übelste mitspielt. Viele der Spatzen-Kinder in den Notaufnahmen, die sich jetzt für das Fest herausputzen, werden in diesem Jahr zum ersten Mal ein Fest ohne Frust, einen Heiligabend ohne Heulen, eine Weihnacht zum Wohlfühlen und mit Präsenten erleben, die Sie, liebe Leserinnen und Leser, den kleinen Bewohnern der Notaufnahmen einmal mehr schenken können.



Der Kinderschutzbund ist noch heute begeistert von der Spendenbereitschaft bei der NRZ-Weihnachtsaktion des vergangenen Jahres: Rund 22.000 Euro und 800 liebevoll verpackte Geschenke kamen bei den Kindern in Not an. In jedem Präsent findet sich ein neues Selbstwertgefühl, schon die Kleinsten sind superstolz, wenn sie einfach mal etwas Neues zum Anziehen besitzen, ein eigenes Kuscheltier in den Arm nehmen können – und ihren Frieden finden.

Zum mittlerweile 13. Mal unterstützt die NRZ-Stadtredaktion Essen mit Ihrer Weihnachtsaktion das „Spatzennest“ und das Haus „Kleine Spatzen“, die Notaufnahmen des Kinderschutzbundes in Altenessen und Borbeck. Auch in diesem Jahr bitten wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, um Ihre Mithilfe für die Jüngsten in Not. Gemeinsam mit den Mitarbeitern des Kinderschutzbundes haben wir einen Wunschzettel mit den Dingen zusammengestellt, die in diesem Jahr dringend benötigt werden:

 Startersets Bekleidung ab Größe 98

 Gutscheine für Schuhgeschäfte, Drogeriemärkte etc.

 Hygieneartikel aller Art für Kinder

 Eintrittskarten fürs Schwimmbad, Zoo, Kino etc.

 Disney-DVDs wie Mary Poppins, Alice im Wunderland, Dschungelbuch 1, Susi und Strolch…

 Projektionsnachtlichter

 Lego für Kinder bis acht Jahren

 Playmobil

 Kinderbesteck

 Puppen

 CD-Player für Kinder

 Tonie-Figuren

 Buntstifte

 Fingerfarben

Ihre Spende können Sie bis einschließlich 19. Dezember im Funke-Kiosk, Jakob-Funke-Platz 2, gegenüber des Einkaufszentrums Limbecker Platz in der Essener Innenstadt abgeben: montags, dienstags, mittwochs und freitags von 10 Uhr bis 18 Uhr, donnerstags von 10 bis 20 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr.

Zu Weihnachten wäre es schön, wenn Ihre verpackten Geschenke neuwertig wären. Ein kleines Inhaltsschildchen an den Päckchen ist hilfreich bei der Bescherung an Heiligabend.

Wenn Sie lieber Geld spenden möchten: Sparkasse Essen, BLZ: 360 501 05, Konto: 290 700, IBAN DE70 3605 0105 0000 2907 00, Empfänger: Kinderschutzbund Essen, Verwendungszweck: Spatzennest/NRZ-Aktion.

Auf Wunsch stellt der Kinderschutzbund eine Spendenquittung aus. Infos dazu gibt’s unter der Rufnummer 0201/49 550 755.