Kino und Kochbuch

Anja Kruse kam 1956 in Essen zur Welt und studierte an der Folkwang-Hochschule.

Für ihre Rolle im TV-Mehrteiler „Die schöne Wilhelmine“ bekam sie 1984 die Goldene Kamera. Es folgten zahllose TV-Auftritte in Fernsehfilmen und Serien. Derzeit ist Anja Kruse im Kino in „A Rose in Winter“ über die Philosophin Edith Stein zu sehen. Zuletzt ist von ihr ein Kochbuch „Voll im Leben“ erschienen.

Die Komödie „Kennst du mich noch?“ ist bis zum 12. Januar im Rathaus-Theater zu sehen. Tickets unter Tel. 0201-24555 55 und www.theater-im-rathaus.de