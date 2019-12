Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kleine Wache wirkt wie aus einer anderen Zeit

Die kleine Polizeiwache an der Sommerburgstraße auf der alten Margarethenhöhe wirkt von der Einrichtung her ein wenig antiquiert. Abends und an Wochenenden ist die Wache geschlossen.

Dienstfahrzeug ist ein Fahrrad, mit dem einer der Kollegen unter anderem morgens nach Haarzopf fährt, um dort Aufgaben bei der Schulwegsicherung zu übernehmen.