Konstantin Wecker singt weiter gegen Krieg und Klimakollaps

Die Köpfe der 68er-Bewegung

Am 11. April 1968 schoss in Berlin ein Rechtsextremer Rudi Dutschke in den Kopf. Es folgten die bis dahin schwersten Krawalle in der Bundesrepublik. Dutschke überlebte, litt aber danach an Epilepsie. Er starb 1979.

Foto: imago stock&people