Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Läuteordnung zeigt Möglichkeiten auf

Für Kirchenglocken gilt laut Bistum eine Läuteordnung, die allerdings keine Verpflichtung darstellt, sondern Möglichkeiten aufzeigt.

Wie viele Kirchen in Essen nachts noch ihre Glocken läuten, dazu gibt es keine Angaben. Das entscheiden in der Regel die Verantwortlichen in den Pfarreien. Zehn gibt es in Essen, zu denen etwa fünf bis sieben Gotteshäuser zählen.