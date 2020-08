Lebensgefahr: Essener springt beim Ballspiel ins Bahngleis

Essen. Ein Essener (18) hat beim Spiel auf dem Bahnsteig einen Ball in die Gleise gekickt und ist hinterhergesprungen. „Unfassbar“, so die Bundespolizei

Ein 18 Jahre alter Essener hat sich am vergangenen Freitag (14. August) am Bahnhof Essen-West aus purer Leichtsinnigkeit in Lebensgefahr begeben. Nach Angaben der Bundespolizei ist der junge Mann einem Ball hinterhergerannt, den er versehentlich in die Gleisanlagen gekickt hatte.

Dabei sei er vom Bahnsteig gedankenlos ins Gleisbett gesprungen, um den Ball wieder zurückzuholen. „Unfassbar“, kommentiert die Bundespolizei diese Aktion. Eine Streife der Bundespolizei, die sich zufällig am Bahnhof aufhielt, beobachtete den Essener und klärte ihn über die Lebensgefahr auf, in die er sich begeben hatte. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren wegen unerlaubten Aufenthalts im Gleisbereich eingeleitet.

In Holzwickede springt ein Jugendlicher für seine Kopfhörer ins Gleis

Die Bundespolizei mahnt zu größter Vorsicht an Bahnsteigen. Die weiße Sicherheitslinie auf dem Boden markiere den sicheren Abstand zur Bahnsteigkante. „Übertreten Sie die Sicherheitslinie erst dann, wenn der Zug hält. Seien Sie stets achtsam, wenn Sie sich an Orten aufhalten, wo sich Züge bewegen“, so ein Bundespolizeisprecher.

Denn Züge durchführen Bahnhöfe mit Geschwindigkeiten von bis zu 160 Stundenkilometern. Durch den entstehenden Luftsog können unmittelbar an der Bahnsteigkante befindliche Gegenstände in Bewegung geraten. Außerdem nähern sich Züge fast lautlos. Ein elektrisch betriebener Zug – selbst mit über 200 Stundenkilometern – sei für das menschliche Ohr erst wahrnehmbar, wenn er bereits vorbeifährt!

Ein ähnlicher Fall hatte sich vor kurzem in Holzwickede ereignet. Ein Jugendlicher war dort wegen eines Kopfhörers in die Gleise gesprungen.