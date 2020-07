Mann entreißt Frau den Rucksack und flüchtet im Mini

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Raubdelikt in Bergeborbeck.

Essen. In einem dunklen Mini flüchtete ein Räuber, der in Bergeborbeck einer Frau den Rucksack gewaltsam entrissen hatte.

Ein unbekannter Räuber hat am Mittwochmorgen einer Frau (56) in Bergeborbeck den Rucksack entrissen. An der Kreuzung Hafenstraße/Zipfelweg riss der Mann der Frau den Rucksack vom Rücken und stieß sie zur Seite. Dann lief er zu einem dunklen Mini, dessen Fahrer offenbar der Komplize des Räubers ist und auf den Täter gewartet hatte.

Die Polizei sucht Zeugen

Der Angreifer wird als etwa 25 bis 30 Jahre alt beschrieben, dunkle Haare, Oberlippenbart, das Opfer bezeichnet den Mann als „südländischen Typen“. Er trug Jeans, weiße Turnschuhe, weißes T-Shirt, schwarze Lederjacke. Die Polizei sucht Zeugen: 0201-8290.