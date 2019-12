Mordkommission Massenschlägerei in Essen: Messerstecher (21) sitzt in Haft

Essen. 21-Jähriger soll Kontrahent bei der Massenschlägerei am Weihnachtsmarkt ein Messer in den Bauch gerammt haben. Hintergründe sind weiter unklar.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Massenschlägerei in Essen: Messerstecher (21) sitzt in Haft

Nach der Massenschlägerei mit mehreren Verletzten in der Essener Innenstadt sitzt ein 21-Jähriger in Untersuchungshaft. Der junge Mann soll bei der gewaltsamen Auseinandersetzung am Salzmarkt nahe des Weihnachtsmarktes einem Kontrahenten ein Messer in den Bauch gerammt haben. Wie Oberstaatsanwältin Birgit Jürgens auf Anfrage dieser Zeitung berichtete, laute der Vorwurf gegen den mutmaßlichen Messerstecher auf versuchten Totschlag.

Die Hintergründe des Gewaltausbruchs sind nach wie vor unklar Die Hintergründe des Gewaltausbruchs am Dienstag in und vor einem syrischen Restaurant sind nach wie vor unklar. Es gebe viele Beteiligte, sagte Jürgens: „Wir sind noch ganz am Anfang der Ermittlungen.“ Einen Tag nach der Massenschlägerei hatte die Polizei eine Mordkommission eingerichtet. Ein Großaufgebot der Polizei riegelte die Innenstadt kurz nach den Tumulten teilweise ab.