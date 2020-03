Coronakrise Mats Hummels wirbt für Blutspenden in der Corona-Krise

Essen. Über das Twitter-Profil der Uniklinik Essen wirbt BVB-Profi Mats Hummels für Blutspenden in Coronazeiten. Zuletzt waren die Spenden eingebrochen.

Nachdem die Zahl der Blutspenden zuletzt um 20 Prozent eingebrochen ist, setzt die Essener Uniklinik nun auf einen prominenten Botschafter: Über ihr Twitter-Profil hat sie einen kurzen Clip veröffentlicht, in dem BVB-Profi Mats Hummels um Blutspenden in Corona-Zeiten wirbt.

Blutspenden sei weiterhin sehr wichtig und würden dringend benötigt, so Hummels: „Wenn ihr gesund seid, wenn ihr euch fit fühlt, geht hin!“, ruft der Fußballprofi auf.

Ärzte sprechen mit Spendern und messen ihre Temperatur

Aus Angst vor einer Infektion werden überall zurzeit weniger Blutspenden verzeichnet. Zwar sei die Versorgung etwa an der Uniklinik noch gesichert, so der Leiter der Transfusionsmedizin, Peter Horn. Langfristig könnten ausbleibende Spenden aber zum Problem werden.

.Wer Blut spende laufe nicht Gefahr, sich anzustecken: So würden Spender nicht in Kontakt mit Infizierten kommen, die an der Uniklinik behandelt werden. Darüber hinaus spreche ein Arzt mit jedem Spender und messe seine Temperatur. (JeS)