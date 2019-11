Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehr Radverkehr

Fördern wollen SPD und CDU auch den Radverkehr. Das Amt für Straßen und Verkehr soll dafür allerdings nicht mehr Geld für Investitionen erhalten. Etatmittel sollen lediglich umgeschichtet werden.

Die Ausgaben für den Bau von Radwegen an Hauptverkehrsstraßen sollen verdoppelt werden, Schulen sollen besser an Radwege angebunden werden. An Verkehrsknotenpunkten soll die Stadt mehr Fahrradboxen aufstellen.