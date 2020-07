Essen. Bei einer Messerattacke ist eine Essenerin (24) lebensgefährlich verletzt worden. Der verdächtige Ex-Partner hat sich nun der Polizei gestellt.

Bei einer Messerattacke am Mittwochvormittag um 9.15 Uhr im Nordviertel ist eine Essenerin (24) auf offener Straße durch zahlreiche Stichwunden lebensgefährlich verletzt worden. „Sie wird intensivmedizinisch behandelt“, so Polizeisprecher Peter Elke. Ihr Ex-Partner, ein 25 Jahre alter Mann, hat sich nach mehrstündiger Flucht am Nachmittag der Polizei gestellt. Er werde am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt, teilte die Polizei mit.

Die Tat ereignete sich auf der Sigsfeldstraße im Nordviertel nahe der BMW-Niederlassung auf dem Berthold-Beitz-Boulevard auf dem Gehweg im Einmündungsbereich. Zeugen hatten die Flucht des Tatverdächtigen in Richtung Gladbecker Straße (B224) und Univiertel/Innenstadt beobachtet und sofort die Polizei und den Rettungsdienst benachrichtigt.

Messerattacke in Essen: Opfer wurde durch zahlreiche Stichwunden lebensgefährlich verletzt

Rettungssanitäter und Notärzte kümmerten sich um das Opfer der Messerattacke. Der Täter war mehrere Stunden auf der Flucht, die Polizei fahndete mit starken Kräften nach dem 25- jährigen Tatverdächtigen. „Dabei wurden auch seine Wohnung durchsucht und zahlreiche Kontaktpersonen befragt“, so der Polizeisprecher. Die Polizei setzte bei der Suche auch einen Polizeihubschrauber, eine Drohne und einen Spürhund (Mantrailer) ein.

Messerattacke in Essen: Der dringend Tatverdächtige rief um 15.48 Uhr die Polizei an: Festnahme am Ellernplatz

Die mutmaßliche Tatwaffe konnte in der Nähe des Fluchtweges aufgefunden werden. Diese werde jetzt spurentechnisch untersucht.

Auch weil der Fahndungsdruck offenbar zu groß war, rief der dringend Tatverdächtige gegen 15.48 Uhr bei der Polizei an. Dabei habe er seinen aktuellen Aufenthaltsort in Altenessen-Süd mitgeteilte. Kurze Zeit später konnte er an der Haltestelle Ellernplatz ohne Gegenwehr festgenommen werden.

