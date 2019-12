Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit schwarzen Gehrockanzügen und Zylindern

Die Mitglieder der Eucharistischen Ehrengarde bekennen öffentlich ihre gemeinsame Haltung zu Christus und seiner Kirche. Sie fühlen sich Traditionen verpflichtet, die in Essen auf die Gründung in der Münsterkirche im Jahre 1884 zurückgehen.

Die ersten 31 Essener Gardisten hatten im königlich-kaiserlichen Herr gedient und trugen Zylinderhüte und schwarze Gehrockanzüge mit Schulterklappen und goldenen Zierkordeln („Fangschnüre“). Auch einen Degen hatten die Gardisten dabei, um die Prozessionen vor Raub, Plünderung und Überfällen zu schützen.

Der Gardestern an der Uniform trägt bis heute das Leitwort „Mit Gott – für Gott.“ Eucharistische Ehrengarden gibt es unter anderem noch in den Essener Pfarreien St. Antonius (Frohnhausen) und St. Dionysius (Borbeck) sowie in St. Lambertus (Rellinghausen).