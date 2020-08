Schipp, schipp, hurra: Dr. Emanuel Grün (Technischer Vorstand der Emschergenossenschaft) , Oberbürgermeister Thomas Kufen, Ullrich Sierau (Ratsvorsitzender der Emschergenossenschaft und Oberbürgermeister der Stadt Dortmund) und Prof. Dr. Uli Paetzel (Vorstandsvorsitzender der Emschergenossenschaft) (von links) schaufeln am Freitag, 14. August 2020 symbolisch auf der Baustelle der Emschergenossenschaft am Sulterkamp in Bergeborbeck.