Nach einem schweren Sturz musste ein Mofafahrer in Essen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Polizei Mofafahrer stürzt in Essen und verletzt sich schwer

Essen. Ein 59-Jähriger verlor auf den regennassen Schienen der Frintroper Straße die Kontrolle über sein Mofa. Der Mann stürzte auf den Asphalt.

Nach einem Unfall mit einem schwer verletzten Mofafahrer in Essen-Schönebeck sucht die Polizei Zeugen.

Vermutlich rutschte der 59 Jahre alte Kradfahrer am Donnerstag gegen 11.40 Uhr auf den regennassen Schienen der Frintroper Straße/Ecke Pollerbecks Brink aus und stürzte. Beim Eintreffen der ersten Polizisten lag der Mann am Boden und wurde bereits von einer Rettungswagenbesatzung und einem Notarzt behandelt, bevor er in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Aufgrund der Schwere der Verletzungen rückte das Verkehrsunfallteam aus und sperrte die Straße für weitere Untersuchungen ab. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Insbesondere ist von großem Interesse, ob möglicherweise doch ein weiterer Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt war.

Hinweise nimmt das Verkehrsunfallteam unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.

