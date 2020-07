Nach einem Unfall in Essen-Altenessen ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Ermittlungen Motorradfahrer in Essen stürzt - Unfallverursacher flüchtet

Essen. Nach einem Unfall in mit einem Schwerverletzten sucht die Polizei nach einem Autofahrer. Er soll den Essener in Altenessen geschnitten haben.

Nach einem Unfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer im Essener Stadtteil Altenessen-Nord sucht die Polizei nach dem möglichen Verursacher.

Wie die Behörde am Montag berichtete, wurde der Kradfahrer am Freitag gegen 15 Uhr auf der Wilhelm-Nieswandt-Allee von einem Auto beim Fahrspurwechsel in Höhe der Böhmerheide geschnitten. Der 41 Jahre alte Essener stürzte auf die Fahrbahn. Zeugen alarmierten die Polizei.

Gegenüber Mitarbeitern des Rettungsdienstes gab der Verletzte an, bei dem Versuch auszuweichen die Kontrolle verloren zu haben. Der Biker fuhr in einen geparkten VW Fox.

Derzeit hat die Polizei keinerlei Informationen über das flüchtige Fahrzeug. Die Ermittler hoffen, dass sich der mutmaßlich Beteiligte und/oder weitere Zeugen, die etwas beobachtet haben, beim Verkehrskommissariat 1 melden.

Mehr Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.