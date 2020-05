Mountain-Biker bei Sturz in Essener Wald schwer verletzt

Essen. 28-Jähriger stürzte auf einer abschüssigen Strecke in Kettwig und musste zum Rettungswagen getragen werden. Die Aktion dauerte über zwei Stunden.

Ein Mountain-Biker ist am Donnerstagabend in einem Waldgebiet in Essen-Kettwig verunglückt. Bei einem Sturz unterhalb des Jugendhauses St. Altfrid in Kettwig stürzte der 28-Jährige auf abschüssiger Strecke und verletzte sich schwer, berichtete die Feuerwehr am Freitag.

Ein zweiter begleitender Radfahrer setzte einen Notruf ab, konnte aber keine exakte Standortangabe machen. Deshalb erwartete er die Rettungskräfte am Startpunkt des Trails und führte sie fußläufig zum Verletzten. Nachdem auch ein Notarzt zu Fuß beim Patienten eingetroffen war und ihn versorgt hatte, konnte der Mann bergab getragen werden.

Wegen des unwegsamen Geländes mussten die Träger immer wieder ausgewechselt werden. Über zwei Stunden nach Eingang des Notrufes war der Verletzte schließlich im Rettungswagen und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Mehr als 20 Retter waren insgesamt am Einsatz beteiligt, der erst um kurz vor 22.00 Uhr endete. Die Ursache für den Sturz ist unklar.

