Mountainbiker verletzt Spaziergänger in Essen und flüchtet

Essen. Nach einem Zusammenprall mit einem 61-Jährigen in Heisingen hat sich ein Radler aus dem Staub gemacht. Jetzt sucht die Polizei nach dem Mann

Nach einem Zusammenprall eines Fahrradfahrers mit einem Fußgänger in Essen-Heisingen sucht die Polizei nach dem unbekannten Mountainbiker, der sich aus dem Staub machte. Der 61 Jahre alte Passant und dessen Begleiterin (49) wurden verletzt.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, war der Spaziergänger am Samstagabend, 23. Mai, mit einer Begleiterin im Waldgebiet, nahe der Uhlenstraße/Heisinger Straße, unterwegs, als der Radler auftauchte. Die 49 Jahre alte Frau sprang zur Seite, verletzte sich dabei, verhinderte so aber einen Zusammenstoß. Der 61-Jährige stieß mit dem Zweiradfahrer zusammen.

Der Radler stürzte, beschimpfte die Fußgänger und fuhr davon. Der Flüchtige soll zirka 1,75 bis 1,78 Meter groß und zwischen 25 bis 30 Jahre alt sein. Er hat eine schlanke Figur. Er trug eine schwarze Fahrradbekleidung und einen schwarzen Fahrradhelm mit rotem Rand.

Der Ermittler des Verkehrskommissariats hofft auf Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Mountain-Biker machen können.

Hinweise nimmt die Essener Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.

