Mutmaßliche Brandstifter zündeln an Essener Autowerkstatt

Essen. In der Nacht auf Sonntag bemerkte ein Zeuge Feuer an einer Autowerkstatt in Essen-Mitte. Vermutlich waren Brandstifter am Werk, so die Polizei.

In der Nacht zu Sonntag (17. Mai) hat ein 29 Jahre alter Mann gegen 0.15 Uhr einen Brand an einer Autowerkstatt in der Hachestraße (Essen-Stadtmitte) bemerkt und die Polizei alarmiert. Wie sich herausstellte, stand eine Mülltonne vor der Werkstatt in Flammen.

Das Feuer hat sich nach Polizeiangaben bereits auf das Dach und auf die Fassade des Gebäudes ausgebreitet. Die Feuerwehr Essen habe den Brand zügig eindämmen und letztendlich löschen können. Es entstand trotzdem erheblicher Sachschaden, Personen seien jedoch nicht verletzt worden.

Die Kriminalpolizei übernahm den Tatort und ermittelt nun wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Weitere Zeugen, die Hinweise zu möglichen Verdächtigen oder Fahrzeugen geben können, sollen sich bei den zuständigen Brandermittlern der Essener Polizei unter der Rufnummer 0201/ 829-0 melden.