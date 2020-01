Necla Kelek liest in Geesthacht aus ihrem Buch „Die unheilige Familie – Wie die islamische Tradition Frauen und Kinder entrechtet“

Necla Kelek und „die unheilige Familie“

Auch die Soziologin Necla Kelek ist bekannt für ihre kritische Auseinandersetzung mit der konservativ-muslimischen Lebensweise. In ihrem Buch „Die unheilige Familie. Wie die islamische Tradition Frauen und Kinder entrechtet“ beklagt die Frauenrechtlerin, dass muslimische Frauen inmitten unserer modernen Gesellschaft Unrecht erleiden müssten und so sehr in der islamischen Familien-Tradition gefangen seien, dass sie ihre Grundrechte nicht wahrnehmen könnten.

Ausführlich beschreibt sie, wie es dazu kam, dass Frauen „Beute der Männer“ wurden und Kinder dem Patriarchat preisgegeben sind, aber auch, warum selbst muslimische Männer Opfer dieser Gewaltstrukturen sind. Nötig sei jetzt ein politischer Neuansatz, so Kelek, um echte Integration zu fördern und Parallelgesellschaften in Deutschland zu vermeiden.

Ausstrahlung der Sendung am 8. Februar

Der Deutschlandfunk Kultur, die Buchhandlung Proust, die Westdeutsche Allgemeine Zeitung und das Schauspiel Essen führen diese Veranstaltung gemeinsam durch. Die Ausstrahlung der Sende-Aufzeichnung ist am Samstag, dem 8. Februar von 11:05 bis 12 Uhr auf Deutschlandfunk Kultur.