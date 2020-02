Neuer Schlüsseldienst will Abzockern das Leben schwer machen

Schlüsseldienste haben keinen guten Ruf, seit immer wieder Abzocker an der Haustür die Not der Menschen mit völlig überzogenen Preisen schamlos ausnutzen. Der 29-jährige Philip Schur aus Essen will das ändern und zeigen, dass die Branche auch ehrlich und transparent arbeiten kann. Er gründete den Schlüsseldienst Mellon, der sich von den meisten Unternehmen vor allem in einem Punkt deutlich unterscheidet.

So bietet sein Start-up Mellon den Kunden Festpreise fürs Türöffnen an, die nachlesbar auf der Internetseite des Unternehmens ausgewiesen sind. Insgesamt gibt es nur vier Preiskategorien, die sich nach Aufwand und Uhrzeit richten. So kostet die Öffnung einer zugefallenen Tür tagsüber 89 Euro, an Wochenenden und Feiertagen 129 Euro. Die Dienste sind über die Internetseite direkt online buchbar.

Gerade mit den transparent aufgeführten Festpreisen ist Mellon eher ein Exot in der Branche. Nur 30 Prozent aller Schlüsseldienste würden vorab darüber Auskunft geben, was der Auftraggeber schließlich bezahlen muss, sagt Philip Schur. Für die meisten Kunden dagegen kommt die Überraschung erst an der Haustür. Auch wenn Verbraucherschützer immer wieder davor warnen, einen Schlüsseldienst zu bestellen, der am Telefon noch keinen Preis nennt, fallen immer wieder Menschen auf Abzocker herein.

Schlüsseldienste: „Viele wollen damit den schnellen Euro machen“

Bei Philip Schur war es die Großmutter, die für eine zugefallene Haustür 400 Euro zahlen musste. „Das hat mich schockiert. Und gleichzeitig habe ich mir gesagt, dass das auch anders gehen muss“, sagt der 29-Jährige.

Um die Branche zu verstehen, setzte sich Philip Schur ein Wochenende lang in ein Seminar für angehende Schlüsseldienstler. „In der Schulung wurde mir schnell klar, wie einfach es ist, da reinzukommen.“ Die allermeisten Arbeiten seien Standardarbeiten, die in wenigen Minuten erledigt seien. Viele würden darin aber einen Weg sehen, einen schnellen Euro zu verdienen. „Die Leute haben keine Ahnung, was so eine Türöffnung kostet. Das machen sich die Abzocker zunutze.“

Philip Schurs Start-up Mellon ist im Grunde auch kein klassischer Schlüsseldienst. Mellon beschäftigt keine Schlüsseldienst-Mitarbeiter sondern arbeitet mit mehreren Firmen aus der Region zusammen. Es ist eine Vermittlungsplattform. „Viele Unternehmen haben die Digitalkompetenz nicht. Die aber bieten wir ihnen“, sagt der Gründer, der vor Mellon ein Vermittlungsplattform für Pop-up-Stores betrieb und diese verkaufte.

Die Auftragskette funktioniert einfach: Der Auftrag geht telefonisch oder online bei Mellon ein und die Mitarbeiter dort reichen den Auftrag dann per App an das nächstgelegene Partnerunternehmen weiter.

Mellon arbeitet mit geprüften Partnerfirmen zusammen

Essen Tipps der Verbraucherzentrale zu Schlüsseldiensten Am Telefon sollten Kunden bereits nach dem Komplettpreis fragen. In der Regel dauert die Öffnung wenige Sekunden und kostet zwischen 70 und 100 Euro. Vor der Auftragsvergabe sollten sich Kunden mit dem Schlüsseldienst auf einen Festpreis einigen. Nur das Öffnen der Tür beauftragen. Eine Auswechslung des ganzen Schlosses ist meist nicht notwendig. Viele Firmen versuchen, den Betrag in bar zu kassieren. Kunden sollten aber nur zahlen, wenn eine detaillierte Rechnung mit allen Einzelposten vorliegt und diese der Vereinbarung entspricht. Wenn der Schlüsseldienst deutlich mehr Geld verlangt, als am Telefon vereinbart, dann sollten Kunden nur auf die Zahlung des vereinbarten Preises bestehen. Notfalls die Polizei holen. Am besten informiert man sich unabhängig von einer Notsituation über einen nahe gelegenen Schlüsseldienst und dessen Preise. „Notpässe“ fürs Portemonnaie gibt es bei der Verbraucherzentrale. Die Verbraucherzentrale beträt Betroffene. Die Essener Beratungsstelle ist erreichbar unter Telefon 64957401

Wie aber findet Philip Schur seriöse Partner für sein Unternehmen? Aktuell arbeite Mellon mit acht Unternehmen zusammen – alles kleine Firmen aus Essen und Umgebung. Die mussten sich bewerben. Dafür hat Mellon einen Prüfbogen entwickelt. Mittlerweile gebe es schon eine kleine Warteliste. „Die Unternehmen kommen auf uns zu“, meint Philip Schur. Außerdem frage Mellon bei Kunden regelmäßig die Zufriedenheit ab. Damit würde schnell auffallen, wenn eine Firma nicht im Sinne von Mellon arbeite.

Philip Schur hat noch weitere Pläne: Derzeit expandiert das in Bochum gegründete Unternehmen Mellon im Ruhrgebiet. Nächstes Ziel ist es, den Dienst von Hamm bis nach Wesel auszudehnen und bis Ende des Jahres träumt Schur schon davon, bundesweit aktiv zu sein. Wenn das mit den Schlüsseldiensten klappt, dann ist sein langfristiges Ziel, weitere Dienstleistungen rund ums Haus anzubieten. Das können Rohrreinigungen, Sanitärnotdienste oder die Schädlingsbekämpfung sein. Alles Branchen, in denen sich viele schwarze Schafe wie bei den Schlüsseldiensten tummeln.