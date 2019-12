Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Noch mehr Spenden von Rot-Weiss-Essen

Neben Hauptunterstützer Thomas „Sandy“ Sandgathe, der das gesamte Jahr für die Herzenswünsche Konzerte spielt und Spenden sammelt, hat unter anderem die Punkband „Schockromantik“ mit ihren Fans 500 Euro beigesteuert.

Spieler und Betreuer von Rot-Weiss-Essen haben zusätzlich zu ihrer Manpower ebenfalls 1.907 Euro an die Essener Chancen übergeben.

Neben der Kita Grillostraße und dem Seniorenheim hielt die Herzenswünsche-Tour noch in der Kinderklinik des Uniklinikums, im VKJ-Kinderhaus Tabaluga in Altendorf und in der Kindernotaufnahme „Kleine Spatzen“ des Deutschen Kinderschutzbunds.