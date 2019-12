Noch Plätze frei in den nächsten Kursen

Choreograph Mohan C. Thomas durfte das Konzept des Tanzkurses für Menschen mit und ohne Handicap in der polnischen Hauptstadt Warschau präsentieren. Dort wird über eine Übernahme des Projektes nachgedacht.

Für das neue Halbjahr sind in den Kursen Rolli-Dance und Rolli-Kids von Tanzmoto, Ringstraße 1, noch Plätze frei. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.tanzmoto.com oder via E-Mail an info@tanzmoto.com.