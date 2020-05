Sommer-Lese-Club Auch in den Ferien lesen die Kinder in Altenessen gerne

Altenessen. Die Stadtteilbücherei in Altenessen ist Teil vom Sommer-Lese-Club. Der soll Kinder für Literatur begeistern. Doch es könnte noch besser laufen.

Die Ferien sind bald vorbei. Der von Land und Büchereiwesen initiierte Sommer-Lese-Club kommt am Ende des Monats zum Abschluss. Auch in der Stadtteilbibliothek an der Altenessener Straße hieß es für viele Schulkinder ab sechs Jahren in den letzten Wochen: Lesen, lesen, lesen. „Die Kinder haben richtig Freude an dem Projekt gehabt“, erzählt Leiterin Sylvia Schöner. Denn beim Sommer-Lese-Club geht es vor allem um eins – Kinder auch in den Ferien für Literatur zu begeistern, ihnen neue und spannende Medien näherzubringen.