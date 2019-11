Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nur noch ein traditioneller Sonntagsgottesdienst

Künftig wird es in Borbeck-Vogelheim nur noch einen traditionellen evangelischen Sonntagsgottesdienst geben, und zwar abwechselnd in der Matthäuskirche sowie in der Dreifaltigkeitskirche. Die Gemeinde bietet dazu ihren Fahrdienst an.

In den Monaten mit fünf Sonntagen findet an diesen ein ökumenischer Gottesdienst im Markushaus statt.

Dazu kommen Schulgottesdienste sowie Gottesdienste im Altenheim Bethesa.