Defekt im Essener Hauptbahnhof: S-Bahnen weiter blockiert

Essen. Wegen eines Oberleitungs-Schadens im Essener Hauptbahnhof kommt es zu Störungen. S-Bahnen bleiben stehen.

Nach einer Stunde Komplett-Sperrung aller Gleise öffnen am Donnerstagvormittag die ersten Gleise am Essener Hauptbahnhof wieder. „Gleis eins bis vier werden in Kürze wieder freigegeben“, kündigte eine Bahn-Sprecherin um 10.15 Uhr an. Das heißt: Die Züge des Fernverkehrs (IC, ICE, EC) sowie des Regionalverkehrs (RE, RB) können dann wieder durch Essen fahren und in Essen halten.

Weiter komplett gestört und blockiert bleibt aber der Verkehr der S-Bahnen, die Essen Hauptbahnhof weiter nicht anfahren können. Ein Reparaturfahrzeug sei unterwegs, doch wie lange die S-Bahnen im ganzen Ruhrgebiet durch die Störung in Essen beeinträchtigt sind, steht nicht fest.

Umleitungen eingerichtet

Unterdessen wurden Umleitungen eingerichtet, die wie folgt aussehen:

Reisende in S-Bahnen in Richtung Essen Hbf sollen bis Essen-Altenessen fahren und dort weiter mit der U-Bahn U 11, U 17 oder Straßenbahn 108.

Reisende nach Mülheim (Ruhr) Hbf sollen ab Duisburg Hbf in die Straßenbahn 901 umsteigen. Die Züge der S 6 aus Richtung Düsseldorf Hbf enden und beginnen in Kettwig. Die Züge der S 1 aus Richtung Dortmund Hbf enden und beginnen in Essen-Steele Ost. Aus Richtung Düsseldorf Hbf enden und beginnen die Züge in Mülheim(Ruhr)Hbf.