Offener Brief

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Offener Brief

In einem offenen Brief an die Mitglieder des Essener Stadtrates appelliert die Schutzgemeinschaft Fluglärm Essen/Mülheim, bei den im Mülheimer Rat vertretenen Parteien zu intervenieren und vorzeitige Verlängerung des Erbbauvertrages mit dem Luftschiffunternehmen zu verhindern. Aus Sicht der Stadt Essen hat weiter eine optimale Nutzung des Flughafengeländes aus Gewerbe, Wohnen und Grünflächen Priorität.