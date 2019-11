Beim vierten FUNKE-Treff drehte sich alles um das Thema Olympia 2032 im Ruhrgebiet. Der Sportmanager und Gründer der "Initiative Rhein Ruhr City 2032" Michael Mronz warb in seinem Vortrag für die Idee und verriet wie er die Spiele in die Region holen will.

Essen. Olympia an Rhein und Ruhr anno 2032? In seiner vierten Auflage drehte sich beim FUNKE-Treff alles um Olympia. So haben wir berichtet.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Olympia an Rhein und Ruhr? Das sagen Promis beim FUNKE-Treff

Olympia an Rhein und Ruhr? Geht es nach Sportmanager Michael Mronz, soll das im Jahr 2032 Realität werden. Beim vierten FUNKE-Treff warb Mronz vor prominentem Publikum für seine Idee. Wir haben bei dem Netzwerktreff für Essen und das Ruhrgebiet Prominente, Sportler und Politiker gefragt.

Der vierte FUNKE-Treff: Alle Infos aus dem Medienhaus am Jakob-Funke-Platz:

4. FUNKE-Treff zum Thema: Olympia 2032 an Rhein und Ruhr? 1 / 21 4. FUNKE-Treff zum Thema: Olympia 2032 an Rhein und Ruhr? Zum 4. FUNKE-Treff mit dem Schwerpunkt „Olympia“ fanden sich zahlreiche Gäste im Foyer des FUNKE Media Office ein. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

2 / 21 4. FUNKE-Treff zum Thema: Olympia 2032 an Rhein und Ruhr? Die Mitglieder des "Team Triathlon NRW" sorgen für Bewegung. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

3 / 21 4. FUNKE-Treff zum Thema: Olympia 2032 an Rhein und Ruhr? Andreas Schoo, Geschäftsführer der FUNKE Mediengruppe, begrüßte die Gäste. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 21 4. FUNKE-Treff zum Thema: Olympia 2032 an Rhein und Ruhr? Hier ist Sportmanager Michael Mronz während seines Vortrags zu sehen. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 1 Bewertung

5 / 21 4. FUNKE-Treff zum Thema: Olympia 2032 an Rhein und Ruhr? Fußballerin Linda Bresonik. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 21 4. FUNKE-Treff zum Thema: Olympia 2032 an Rhein und Ruhr? Die Schwimmer Marius Kusch, Rosalie Kleyboldt und Max Pilger. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 21 4. FUNKE-Treff zum Thema: Olympia 2032 an Rhein und Ruhr? Viel Sportprominenz war vertreten: Hier die Sportlerinnen Linda Bresonik und Paula Schürholz sowie Olympia-Botschafter Stefan Settelmayer. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 21 4. FUNKE-Treff zum Thema: Olympia 2032 an Rhein und Ruhr? Ex-Leichtathlet Frank Busemann und Jost Lübben, Chefredakteur der Westfalenpost und Westfälischen Rundschau. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 21 4. FUNKE-Treff zum Thema: Olympia 2032 an Rhein und Ruhr? Frank Busemann, Olympia-Botschafter Christian Keller, Sportler Tomasz Wylenzek, Olympia-Botschafter Ansgar Wessling und Sportler Joachim Werner Ehrig neben einem Kajak. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

10 / 21 4. FUNKE-Treff zum Thema: Olympia 2032 an Rhein und Ruhr? Christian Keller und Antonia Baumgart. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 21 4. FUNKE-Treff zum Thema: Olympia 2032 an Rhein und Ruhr? Jost Lübben, Chefredakteur der Westfalenpost und Westfälischen Rundschau, im Gespräch mit Sportmanager Michael Mronz. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

12 / 21 4. FUNKE-Treff zum Thema: Olympia 2032 an Rhein und Ruhr? Sportmanager Michael Mronz und Olympiasiegerin im Dressurreiten Isabell Werth im Gespräch. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

13 / 21 4. FUNKE-Treff zum Thema: Olympia 2032 an Rhein und Ruhr? Linda Bresonik und Reiterin Isabell Werth mit dem Cheftrainer der deutschen Springreiter, Otto Becker. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

14 / 21 4. FUNKE-Treff zum Thema: Olympia 2032 an Rhein und Ruhr? Sportlerin Antonia Baumgart und Emrich Welsing, Geschäftsführer von WelCom Welsing Communications, im Gespräch. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

15 / 21 4. FUNKE-Treff zum Thema: Olympia 2032 an Rhein und Ruhr? Das "Team Triathlon NRW" verfolgt die Veranstaltung. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

16 / 21 4. FUNKE-Treff zum Thema: Olympia 2032 an Rhein und Ruhr? Volleyballerin Paula Schürholz. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

17 / 21 4. FUNKE-Treff zum Thema: Olympia 2032 an Rhein und Ruhr? Hans Wilhelm Reiners, Oberbürgermeister von Mönchengladbach (links) und Marcel Philipp, Oberbürgermeister von Aachen, im Gespräch. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

18 / 21 4. FUNKE-Treff zum Thema: Olympia 2032 an Rhein und Ruhr? Hier stehen Thomas Kloß, Geschäftsführer FUNKE Medien NRW, Nikolaus von Matuschka, Mitglied des Vorstands der Hochtief AG, und Georg Scheid, Aufsichtsrat der FUNKE Mediengruppe, zusammen. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

19 / 21 4. FUNKE-Treff zum Thema: Olympia 2032 an Rhein und Ruhr? Leichtathlet Frank Busemann (links) und Andreas Schoo, Geschäftsführer der FUNKE Mediengruppe, unterhalten sich. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

20 / 21 4. FUNKE-Treff zum Thema: Olympia 2032 an Rhein und Ruhr? Isabell Werth und Niklas Jakob Wilcke, Gesellschafter der FUNKE Mediengruppe. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

21 / 21 4. FUNKE-Treff zum Thema: Olympia 2032 an Rhein und Ruhr? Erinnerungsfoto mit Olympia-Botschafter Christian Keller, Bundestrainer der Springreiter Otto Becker, Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen, Springreiterin Isabell Werth, Tennissportler Eric Jelen, Ex-Leichtathlet Frank Busemann, Olympia-Botschafter Ralf Bockstede, Volleyballerin Paula Schürholz und Olympia Botschafter Stefan Settelmayer. Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

20.46 Uhr: Antonia Baumgart aus dem Nachwuchs-Bundeskader Vielseitigkeitsreiten sagt: „Für uns Sportler würde es alles bedeuten. Ich bin hier geboren. Hier die deutschen Farben vertreten zu können, wäre ein Traum.“

20.25 Uhr: "Es werden andere Spiele, Olympia muss auch neu erfunden werden", sagt Delia Bösch, Sprecherin der Stiftung Zollverein: "Dass Zollverein Austragungsort werden soll, erfüllt uns mit großem Stolz. Es werden ungewöhnliche Orte einbezogen, das gibt Olympia Flair. Das wird die große Chance für das Ruhrgebiet."

20.11 Uhr: Matthias Bohm, Chef des Gladbecker Modelabels Grubenhelden, sagt am Abend auf dem FUNKE-Treff: "Es ist eine Riesenchance für die Städte, sich untereinander stärker zu vernetzen – und Rhein-Ruhr als Metropole wahrzunehmen. Im Idealfall möchten Olympische Spiele auch Werte vermitteln, was in den letzten Jahren unter die Räder gekommen ist. Werte sind das, was das Ruhrgebiet ausmacht. Sport ist wie Untertage. Da ist es auch egal, welche Sprache man spricht. Es ist ein verbindender Faktor."

Sport ist wie Untertage. Da ist es auch egal, welche Sprache man spricht." Matthias Bohm, Grubenhelden

19.51 Uhr: Professor Dr. Andreas Jacob, Direktor der Folkwang Universität der Künste, sagt: "Als Hochschulvertreter bin ich erstmal glücklich, dass wir gute Chancen haben, die Universiade 2025 in die Region zu holen. Wir sind offenbar der stärkste Bewerber. Auch hier ist es ein Pluspunkt, dass man keine Sportstätten bauen muss. Und wir haben ein riesiges Einzugsgebiet von 120.000 Studenten. Die Universiade wäre nicht nur ein Testlauf, sondern eine gute Gelegenheit, uns international zu präsentieren. Alles, wo man Bilder in echt zeigen kann, dabei kann das Ruhrgebiet nur gewinnen."

Als Hochschulvertreter bin ich erstmal glücklich, dass wir gute Chancen haben, die Universiade 2025 in die Region zu holen. Wir sind offenbar der stärkste Bewerber." Professor Dr. Andreas Jacob, Direktor der Folkwang Universität der Künste

Jost Lübben, Chefredakteur der Westfalenpost sowie der Westfälischen Rundschau, mit Sportmanager Michael Mronz. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

19.44 Uhr: Der Vortrag von Michael Mronz beginnt. Der Sportmanager ist am Dienstagabend zu Gast in der Zentrale der FUNKE Mediengruppe in Essen. In seinem Vortrag berichtet er über seine Pläne, wie er mit der "Initiative Rhein Ruhr City 2032" die Sommerspiele in die Region holen will.

Sportmanager Michael Mronz berichtet vor den Gästen des FUNKE-Treffs über seine Pläne, die Olympischen Spiele 2032 in die Region zu holen. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Hier sehen Sie den Vortrag von Michael Mronz im Video:

19.41 Uhr: Christian Stratmann, Prinzipal Mondpalast von Wanne-Eickel: "Ich hätte nie gewagt, davon zu träumen, dass das in unsere Heimat kommt! Wenn das wirklich so sein sollte, wäre das eine tolle Anerkennung für eine tolle Region, die immer unterschätzt wird. Es würde mich sehr freuen, für die Menschen und auch für mich. Ich hoffe, das noch zu erleben. Ich bin dann 81 und würde mit großen Augen durch die Stadt laufen und alles bewundern. Das wäre ein guter Abschluss."

Christian Stratmann, Prinzipal des Mondpalast in Herne. Foto: Ralf Rottmann/ Funke Foto Services

19.33 Uhr: Professor Franz-Xaver Ohnesorg, Intendant des Klavier-Festivals Ruhr: "Ich halte das für eine ganz glänzende Idee. Daraus kann eine richtige Bewegung werden. Ich freue mich heute schon drauf. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie Hans-Jochen Vogel damals nach München kam, um die Olympischen Spiele anzukündigen, ich habe seinerzeit dort studiert. Olympia war der Schlüssel für den Aufschwung der Stadt. Wie Michael Mronz das macht, hat mich enorm daran erinnert, das ist zielführend!"

Ich halte das für eine ganz glänzende Idee. Daraus kann eine richtige Bewegung werden." Professor Franz-Xaver Ohnesorg, Intendant des Klavier-Festivals Ruhr

19.30 Uhr: Oliver Wurm, Journalist und Macher von Sammelalben wie Essen sammelt Essen: "Ich finde das großartig, wenn Olympia nach Deutschland kommt. Wichtig ist, die Leute mitzunehmen. Dass sie immer über alles Bescheid wissen. Ich finde, das Ruhrgebiet ist prädestiniert dafür."

19.22 Uhr: Linda Bresonik, 2003 und 2007 Fußball-Weltmeisterin und 2003 Olympia-Dritte in Peking: „Rhein-Ruhr ist einfach ein sensationelles Gebiet für Olympia. Ich bin gebürtige Essenerin, hier leben die sportbegeisterten Menschen. Mein Herz schlägt ja noch immer halb als Sportlerin: Was kann es Schöneres geben, als Olympia vor den eigenen Leuten zu erleben?“

Ich bin gebürtige Essenerin, hier leben die sportbegeisterten Menschen." Linda Bresonik, Fußball-Weltmeisterin und Olympia-Dritte

Die ehemalige Fußballnationalspielerin Linda Bresonik zeigt ihre Bronzemedaille. Die Sportlerin trat 2008 mit den Damen bei den Olympischen Spielen in Peking an. Doch im Viertelfinale zog sie sich einen Außenbandriss zu und konnte nicht weiterspielen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

19.09 Uhr: "Eine Superidee", sagt Bottrops Oberbürgermeister Bernd Tischler. "Olympia wäre nicht nur sportlich ein Gewinn für die Region. Auch unsere Infrastruktur würde profitieren.“

19.07 Uhr: Axel Biermann, Ruhr Tourismus GmbH, sagt: "Olympia an Rhein und Ruhr wäre ein absoluter Glücksfall. Wir wissen, dass Fußball-Weltmeisterschaften und Olympische Spiele die größten Besuchermagneten sind. Es würde nachhaltig die Mobilität vor Ort verbessern und wäre ein enormer Imagegewinn. Was ich von der WM 2006 mitgenommen habe, war das neue Selbstbewusstsein und vor allem die Freundlichkeit, die wir im Lande gespürt haben."

18.50 Uhr: Julia Becker, Aufsichtsratsvorsitzende der FUNKE Mediengruppe sagt: "Es wäre eine Riesengelegenheit zu beweisen: Wir können das! Ich habe eine große Empathie für diese Region, wir sind bodenständig, haben eine große Herzlichkeit, haben tolle Sportstätten und sind großartige Gastgeber. Es würde mir großen Spaß machen, ein solches Ereignis mit FUNKE zu begleiten, Teil davon zu sein. Ich sehe das sportlich: Gehen wir‘s an!"

Es würde mir großen Spaß machen, ein solches Ereignis mit FUNKE zu begleiten, Teil davon zu sein. Ich sehe das sportlich: Gehen wir‘s an!" Julia Becker, Aufsichtsratsvorsitzende der FUNKE Mediengruppe

Dressurreiterin und Olympiasiegerin Isabell Werth (links) und Julia Becker, Aufsichtsratsvorsitzende der FUNKE Mediengruppe (rechts). Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

18.47 Uhr: „Wir haben die Chance, der Welt ein tolerantes und weltoffenes Deutschland zu zeigen - und das mit dieser Region“, sagt Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen.

18.39 Uhr: Unsere Lokalsport-Redaktion Mülheim begleitet bereits seit einigen Wochen vier Mülheimer Sportler auf ihrem Weg zu den nächsten Olympischen Spielen. In der Kolumne „Road to Tokio“ berichten Badmintonspielerin Yvonne Li, Feldhockeyspieler Timm Herzbruch, Schwimmer Damian Wierling und Ruderer Jonathan Rommelmann regelmäßig.

18.35 Uhr: Otto Becker, Reit-Bundestrainer und Goldmedaillengewinner von Sydney, führt weiter aus: "Jeder erinnert sich noch an das Sommermärchen, wir sprechen heute noch davon. Deutschland kann das stemmen. Es würden grandiose Spiele werden. Vieles ist vorhanden, Deutschland hat bewiesen, dass es das kann. Wenn man allein die Begeisterung sieht ..."

18.34 Uhr: Otto Becker, Olympiasieger 2000 und aktueller Springreit-Bundestrainer, sagt: "Die Begeisterung bei Olympischen Spielen wäre hier sehr groß. Es wäre für Deutschland und die Region sehr gut, Olympische Spiele auszurichten. Das Sommermärchen 2006 hat gezeigt, wie die Menschen sich begeistern können. Ich finde die Bewerbung richtig. Man muss auch mal über seinen Schatten springen."

18.33 Uhr: Klemens Naber vom Triathlon-Verband NRW: "Wir würden uns über Spiele in NRW auf jeden Fall freuen. Die Infrastruktur wird gestärkt, aufgebaut und unterhalten. Wir alle profitieren davon."

18.26 Uhr: Ebenfalls unter den Gästen beim FUNKE-Treff: Frank Busemann, Olympiazweiter 1996 im Zehnkampf und damals zum Sportler des Jahres ernannt. Er sagt: "Rhein-Ruhr ist die beste Region für Olympia 2032. Ich komme von hier und wäre happy, wenn das größte Sportereignis der Welt da stattfinden würde, wo ich groß geworden bin. Diese Region kann Sport, nicht nur Fußball."

Diese Region kann Sport, nicht nur Fußball." Frank Busemann, Olympiazweiter 1996 im Zehnkampf und damals zum Sportler des Jahres

Der ehemalige Zehnkämpfer Frank Busemann, Olympia-Botschafter Christian Keller (gewann 1996 mit der 4x200 Meter Freistil-Staffel Bronze), Kanute und Olympiasieger Tomasz Wylenzek, Olympia-Botschafter Ansgar Wessling (holte 1988 Gold mit dem Deutschland-Achter) und Joachim Werner Ehring (gewann 1972 die olympische Bronzemedaille im Vierer ohne Steuermann). Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

18.20 Uhr: Marcel Philipp, Oberbürgermeister Aachen, erklärt: „Die Zusammenarbeit der Städte entfaltet schon jetzt eine reizvolle Eigendynamik. Es gibt zudem viel Vertrauen in die Professionalität der Olympia-Akteure. Wir als Reiterstadt Aachen sind ohnehin startklar.“

18.19 Uhr: Isabell Werth, Dressurreiterin und sechsfache Olympiasiegerin, sagt: „Es wäre schön, wenn wir in Deutschland den Mut hätten für solch ein Großereignis. Die Fußball-WM hat damals gezeigt, was möglich ist - das hat uns auch damals für Aachen geholfen. Wir haben hier so viele Sportstätten, die schon teils errichtet sind oder nur erweitert werden müssten. So wie hier hat man das nur selten."

Isabell Werth, Dressurreiterin und sechsfache Olympiasiegerin, und Niklas Jakob Wilcke, Gesellschafter der FUNKE Mediengruppe. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

18.15 Uhr: Zur Begrüßung im Foyer stimmt das "Team NRW Triathlon" die Gäste ein:

Das "Team NRW Triathlon" im Foyer der FUNKE-Zentrale. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

18.10 Uhr: Hans Wilhelm Reiners, Oberbürgermeister von Mönchengladbach, ist auch nach Essen gekommen. Er sagt: „Olympia ist eine Riesenchance für die Region. Das Thema Sport verbindet die Menschen hier auf eine besondere Weise.“

18.00 Uhr: Auch die Mediawall auf dem Turm, in dem unter anderem die Essener WAZ- sowie NRZ-Lokalredaktion zuhause sind, stimmt auf den FUNKE-Treff ein:

Der Medienturm der neuen Unternehmenszentrale der FUNKE Mediengruppe am Dienstagabend. Foto: Kai Kitschenberg/ FUNKE Foto Services

17.56 Uhr: Etwas ganz Besonders ist soeben in der FUNKE-Zentrale eingetroffen: die Olympische Fackel von 1972. Diese ist von der Krupp-Stiftung ausgeliehen worden.

17.51 Uhr: "Olympia 2032 ist die ganz große Chance, dass das Ruhrgebiet und die Region die Stärke im Sport, Kultur und Wirtschaft darstellen kann. Im Moment ist es nur eine privatwirtschaftliche Initiative. Wir wollen nichts dem Zufall überlassen und sind gut gerüstet für die Bewerbung", sagt Horst Melzer, viermal als Schwimmtrainer bei Olympischen Spielen.

Essens Olympia-Botschafter Horst Melzer (links) und Essens Olympia-Beauftragter Stefan Settelmayer. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

17.22 Uhr: Für den vierten FUNKE-Treff ist alles angerichtet:

Der Eingangsbereich der Funke-Zentrale am späten Nachmittag. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

17.20 Uhr: Angesprochen auf die Olympischen Spiele 2032 sagte Gina Lückenkemper vor dem FUNKE-Treff: "Wir wollen Olympia, weil durch Olympische Spiele in Deutschland alle aktiven Sportlerinnen und Sportler sowie die nachfolgenden Sportler-Generationen profitieren werden."

Gina Lückenkemper, Vize-Europameisterin über 100 Meter. Foto: dpa

17.14 Uhr: Willkommen bei unserem Ticker aus der Zentrale der FUNKE Mediengruppe.

Reporter: Andreas Berten, Annika Fischer, Michael Kohlstadt, Thomas Lelgemann, Thomas Mader, Tatjana Tempel und Hubert Wolf

Foto und Video: André Hirtz, Olaf Fuhrmann, Michael Gottschalk, Kai Kitschenberg, Kerstin Kokoska, Ralf Rottmann und Christian Ruhnau

Koordination: Pirkko Gohlke und Johannes Pusch