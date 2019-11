Sie kümmern sich um die Geschichte Heisingens, bewahren ein riesiges Archiv und haben nun 30 Jahre geforscht: Das Ergebnis ist ein neues Geschichtsbuch der Hobbyhistorikerinnen Ilse Cram und Margret Oldenburg, das den Stadtteil zu einer Zeit beleuchtet, als dieser vor allem auch landwirtschaftlich geprägt gewesen ist mit seinen Höfen. Viele von ihnen sind längst verschwunden, geblieben ist der Dorfcharakter, der den Stadtteil für viele seiner Bewohner bis heute ausmacht.

„Heisingen im Jahr 1803 – zur Zeit der Säkularisation“ lautet der Titel des Werkes, das eingeborenen und zugezogenen „Dorfbewohnern einen erkenntnisreichen Ausflug in die Ortsvergangenheit bieten solle, kündigt Henner Höcker vom Museumskreis Bergbau- und Heimatmuseum an, zu dem auch die Autorinnen seit vielen Jahren zählen. Das Buch befasse sich fast 1225 Jahre nach erster urkundlicher Erwähnung mit der wechselvollen Geschichte des Stadtteils am Beispiel der 23 „Ur-Höfe“ des uralten Bauerndorfes, die bis heute den Kern des dörflichen Selbstverständnisses Heisingens bildeten.

Vom Bauerndorf über den Bergbauort zum Wohnort

Das Heisinger Bergbau- und Heimatmuseum befindet sich im Paulushof. Foto: Bild / HO

Bis heute zeugen zahlreiche Familien- und Hausnamen von den Höfen, die bereits im 14. Jahrhundert geschichtlich belegt sind. „Die Autorinnen bedauern sehr, dass nur noch wenige alte Gebäude der bäuerlichen Vergangenheit Heisingens erhalten sind“, weiß Henner Höcker. Die erhaltenen Höfe überstanden immerhin die großen Umwälzungen des Stadtteils vom Bauerndorf über den Bergbauort zum Wohnort am Ufer des Baldeneysees.

In seinem Vorwort lobt auch Bezirksbürgermeister Manfred Kuhmichel ausdrücklich die Leistungen der „Amateur-Historikerinnen und -historiker vor Ort, denen man das Wissen über die Vergangenheit unserer Stadtteile“ verdanke. Für die engagierten Heimatforscherinnen Ilse Cram und Margret Oldenburg bedeutete das immerhin jahrelange Fleißarbeit, bei der sie mit viel Gespür und Ausdauer das Buch erstellt haben. Sie forschten intensiv im Landesarchiv NRW in Duisburg, im ehemaligen Hauptstaatsarchiv in Düsseldorf, befragten Zeitzeugen und spürten private Quellen auf.

Historische Landkarten und private Familienfotos

Essen Heisinger Buch ist im Paulushof erhältlich Das Buch von Ilse Cram und Margret Oldenburg „Heisingen im Jahre 1803 – zur Zeit der Säkularisation“ umfasst 123 Seiten und kostet 16,50 Euro. Beim Adventsbasar am Sonntag, 1. Dezember, bieten die beiden Autorinnen das Buch ab 11 Uhr im Paulushof, Stemmering 8, an. Erhältlich ist es dann auch weiterhin in der Heisinger Buchhandlung, Hagmanngarten 1, und im Foyer des Paulushofs.

Im Buch zu finden sind auch Bilder von Heisingen aus der Vogelperspektive, da die beiden seltene Luftaufnahmen ausgewählt haben. Die stammen von Richard Voigt, der eine umfangreiche Fotosammlung schuf, welche er noch zu seinen Lebzeiten an die beiden Hobby-Forscherinnen weitergab. Historische Landkarten und private Familienfotos finden sich ebenfalls in dem neuen Werk über Heisingen.

Ilse Cram selbst stammt gebürtig aus dem Taunus und lebt seit 1969 in Heisingen. Margret Oldenburg kam neun Jahre später ins Dorf, wo sie mit Familie in einen „alten Kotten“ zog. Dieses historische Gebäude war es auch, das ihr Interesse an der Ortsgeschichte weckte, das bis heute ungebrochen ist.