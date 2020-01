Essen-Steele. Wehmütiger Abschied; Die Kleider-Kirche in St. Marien in Essen-Steele schließt. Hier bekamen Flüchtlinge vier Jahre lang Kleidung und Zuspruch.

Diesmal wird der Ausgabetag zum tränenreichen Abschied: Am Donnerstag, 16. Januar 2020, um 15 Uhr öffnet die Kleiderkammer in St. Marien in Essen-Steele zum letzten Mal. Jacken, Hosen, Pullis und Mäntel: „Die Leute können alles mitnehmen“, sagt Marlies Britz von der Caritas St. Laurentius. Aber die Flüchtlingsfamilien, die seit vier Jahren hergekommen sind, werden an diesem Tag auch etwas verlieren: „Dieser Ort war für sie ein Stück Heimat, war Familie.“

Anfangs zog eine richtige Karawane vom Zeltdorf zur Kleider-Kirche

Begonnen hat alles mit einer Initiative der Flüchtlingshilfe Steele: Als 2015 einige Hundert Flüchtlinge ins Zeltdorf am Pläßweidenweg in Horst zogen, ging es darum, die Menschen mit Kleidung zu versorgen. Mit der aufgegebenen Kirche St. Marien an der Buschstraße fanden die Helfer ein großzügiges Domizil: die spätere Kleider-Kirche.

Anfangs engagierten sich 50 Freiwillige, nahmen Spenden entgegen, sortierten Kleidungsstücke und verteilten sie. „Damals kamen an Ausgabetagen regelrechte Karawanen vom Pläßweidenweg in die Kirche“, erinnert sich Marlies Britz. Nicht alles lief problemlos: Einige Männer hätten das vorwiegend weibliche Team nicht respektiert. Und weil die Kleidung kostenlos ausgegeben wurde, sicherten sich manche rasch die schönsten Stücke „oder packten bis zu 200 Teile ein“.

Die Kleiderkammer wurde fast ein Kaufhaus – und ein Ort zum Verweilen

Ein Bild aus den Anfangstagen der Kleider-Kirche im Jahr 2015: Damals kamen die Bewohner der Zeltdorfs Pläßweidenweg, um warme Kleidung für ihre Familien zu erhalten. Foto: Socrates Tassos/FUNKE Foto Services

Das habe man rasch kanalisiert, „indem wir einen kleinen Obolus für die Dinge nahmen“. Zu diesen Dingen zählten dann auch Bettwäsche, Handtücher, Geschirr, Besteck, Möbel und Spielzeug. „Das war hier ein richtiges Kaufhaus.“ Und ein Ort zum Verweilen: Bald richteten die Helfer eine Spielecke für die Kinder ein, in der gemalt und gebastelt wurde. Bald fassten die Familien Vertrauen, erzählten von ihren Sorgen.

So blieb die Kleider-Kirche Anlaufstelle, als das Zeltdorf aufgelöst wurde: Nun kamen die Leute aus der Unterkunft an der Klinkestraße nach Steele, später auch aus ihren Wohnungen in anderen Teilen der Stadt. Bis heute gibt es an Ausgabetagen nicht nur Kleidung, sondern auch Zuspruch und Hilfe. Zwar hätten sich einige der Flüchtlinge gut eingelebt, doch Behördengänge oder Kitaplatzsuche seien schwierig. „Viele Frauen sprechen leider bis heute schlecht Deutsch“, sagt Marlies Britz. „Aber es ist erstaunlich, wie gut wir uns auch ohne Sprache verständigen.“

Manche Frauen schicken schon aus dem Kreißsaal ein Babybild an die Helferinnen aus der Kleiderkirche

Die Dankbarkeit sei groß: Die Frauen bringen Plätzchen mit, laden die Helferinnen zum Tee ein, schreiben rührende Dinge in die WhatsApp-Gruppe der Kleider-Kirche. „Viele schicken gleich aus dem Kreißsaal ein Babybild“, sagt Marlies Britz, die auch Patin eines syrischen Kindes ist.

Die Gruppe von einst 50 Helferinnen ist längst geschrumpft: 15 Frauen und zwei Männer sind heute noch dabei. Sie alle verbindet das große Interesse an den Menschen und ein starker Zusammenhalt. „Wir machen das mit Freude und Liebe. Unser Team ist zu einem Integrationsprojekt geworden, in dem Geflüchtete und Einheimische toll zusammengearbeitet haben.“

Das Kirchengebäude wird umgebaut, aber die Gruppe will ihre Arbeit fortsetzen

Dass das so lange funktioniert hat, sei auch einem Sponsor zu verdanken, der lange die Miete für die Kirche gezahlt habe. Nun aber müssen sie die Räume aufgeben: Ein Investor wird das Kirchengebäude umbauen und dort 13 Eigentumswohnungen einrichten. Einen anderen, bezahlbaren Raum hätten sie leider nicht gefunden. Marlies Britz, die täglich in der Kirche war, Winter- gegen Sommerkleidung getauscht, aufgeräumt, Sachen gefaltet hat, wird Donnerstag wehmütig abschließen. Aber: „Unsere Gruppe wird in anderer Form weitermachen – und dasein, wenn unsere Hilfe gebraucht wird.“