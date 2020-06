Paar scheitert bei Einbruchsversuch in Getränkemarkt

Essen. Der Mitarbeiter einer Sicherheits-Firma vereitelt den Einbruch in einen Getränkemarkt am Wolfsbankring.

Ein Einbrecher-Paar hat in der Nacht auf Mittwoch versucht, in einen Getränkemarkt im Stadtteil Bochold einzubrechen. Im Gewerbegebiet am Wolfsbankring wurden sie dabei erwischt, wie sie sich an der Eingangstür des Geschäftes zu schaffen machen. Doch der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma bekam das Geschehen mit und rief die Polizei.

Grauer VW Golf im Fokus der Ermittlungen

Das Duo flüchtete, konnte später aber festgenommen werden - der 40-Jährige und die 19-jährige Frau sind bislang strafrechtlich sind in Erscheinung getreten. Die 19-Jährige hatte in der Nähe des Tatorts in einem grauen VW Golf auf ihren Komplizen gewartet. Der Golf hat ein Hamburger Kennzeichen (HH). Die Polizei sucht Zeugen, die womöglich das Fahrzeug beobachtet haben. Hinweise an 0201/829-0.