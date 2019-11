Parallel zur Ausstellung „Bergbau in Borbeck“

Die Ausstellung über die 25-jährige Geschichte des Borbecker Weihnachtsmarkttages läuft parallel zur Ausstellung „Bergbau in Borbeck“. Beide sind noch in der Alten Cuesterey, Weidkamp 10, außer montags täglich von 14 bis 17 Uhr zu sehen.

Zusätzlich finden mehrere Sonderveranstaltungen statt. So hält Andreas Koerner am Samstag, 30. November, um 18 Uhr einen Vortrag über Willy Bartock, den „Kohlen-Goethe“. Der auch „Pütt-Poet“ genannte Heimatdichter verstarb 1995 in Duisburg.