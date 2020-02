Peter Maffay gibt 2021 Konzert am Baldeneysee in Essen

Essen. Für ihn wird eine eigene Tribüne an den Baldeneysee gebaut: Sänger Peter Maffay macht auf seiner Open-Air-Tour am 29. August 2021 Halt in Essen.

In dieser Woche startet die ausverkaufte Jubiläums-Tour des Volksbarden Peter Maffay: 50 Jahre steht der Sänger mittlerweile auf der Bühne und wird der Liveshows offenbar nicht müde. So setzt Maffay seine Jubiläumstour im nächsten Jahr unter freiem Himmel fort.

Dafür hat er sich mit seinem Management besondere Orte ausgesucht: dazu gehören zum Beispiel die Freilichtbühne an der Loreley bei St. Goarshausen, der Platz vor dem prächtigen Barockschloss in Ludwigsburg und auch das Ufer des Essener Baldeneysees.

Tribüne am Baldeneysee soll Sitzplätze für 3.500 bis 4.000 Besucher bieten

Am Sonntag, 29. August 2021, kommt der Musiker für ein Open-Air-Konzert zum Seaside Beach nach Essen. Der Vorverkauf für die Karten soll bereits am Mittwoch, 26. Februar, bei Eventim starten, ehe alle weiteren Vorverkaufsstellen die Tickets ab Freitag anbieten – zu Preisen zwischen 57 und 100 Euro.

Für Maffay soll erstmals eine Tribüne an den Baldeneysee gebaut werden, verrät Seaside-Beach-Chef Holger Walterscheid: „Die Tribüne bietet Platz für 3.500 bis 4.000 Besucher. Peter Maffay zieht auch Publikum an, das nicht mehr den ganzen Abend stehen kann oder will. Darauf wollen wir uns einstellen“, sagt Walterscheid, der damit sein Konzert-Engagement weiter stärkt.

Bis zu 20.000 Musikfans können mittlerweile am Seaside Beach feiern

So sind die beiden aufeinander folgenden Konzerte von Seeed in diesem Jahr bereits ausverkauft. Auch die Tickets für David Guetta und Deichkind seien bald vergriffen, glaubt Walterscheid. Im vergangenen Jahr hatte er die Kapazitäten am See noch einmal aufstocken können: War das Konzertgelände zuvor für 15.000 Besucher ausgelegt, so können mittlerweile 20.000 Musikfans am Baldeneysee feiern.

Gleichzeitig beteuert Walterscheid, die Nerven seiner Nachbarn nicht überstrapazieren zu wollen: Mehr als fünf größere Musikveranstaltungen soll es demnach nicht geben.