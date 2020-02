Pfarrer startete Projekte mit ruhrgebietsweiter Bedeutung

Pfarrer Andreas Volke hat unter anderem 2007 die Initiative zur Gründung der Autobahnkirche an der A 40 in Bochum-Hamme gestartet, die Reisenden die Möglichkeit gibt, ein paar Minuten zur Ruhe zu kommen.

Bereits 1996 sei die Veranstaltungsreihe Kirche und Kultur gestartet, 2012 die Abendgottesdienstreihe „Tischgespräch“. Auf jeden Fall weitergehen würden auch die Gottesdienste für verwaiste Eltern, die seit 15 Jahren am zweiten Dezember-Sonntag angeboten werden. Sie werden von einem Team von Betroffenen für andere Betroffene organisiert und haben Teilnehmer aus dem gesamten Ruhrgebiet.

Der Abschiedsgottesdienst für Pfarrer Volke findet am Sonntag, 1. März, 10.30 Uhr, in der Kirche an der Oberstraße statt. Anschließend gibt es einen Empfang im Gemeindezentrum. Das Kirchenkabarett „Die Wort zum Sonntag Show“ mit Ingmar Maybach beginnt um 15 Uhr, Karten kosten zwölf Euro, fünf Euro für Jugendliche.