Politiker als Patenonkel

Diether Krebs starb am 4. Januar 2000 an den Folgen einer Lungenkrebs-Erkrankung. Sechs Jahre später erlag auch seine Frau Bettina diesem Leiden. Krebs’ letzte Filmrolle war die des Spediteurs Werner Kampmann in der Ruhrgebiets-Komödie „Bang Boom Bang“ (1999).

Der Essener Rechtsanwalt, ehemalige SPD-Politiker und NRW-Justizminister Diether Posser war der Patenonkel von Diether Krebs. Er wurde wie Krebs auf dem Ostfriedhof beigesetzt.