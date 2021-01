Polizisten stellten in einer Shisha-Bar in Altenessen unter anderem einen Spieltisch sicher.

Corona-Razzia Polizei beendet illegale Zockerrunde in Essener Shisha-Bar

Essen. Nach Kontrolle einer Shisha-Bar in Altenessen wird unter anderem wegen verbotenen Glücksspiels ermittelt. Acht Männer missachteten Corona-Regeln.

Nach einer Razzia in einer illegalen Shisha-Bar an der Stauderstraße in Essen-Altenessen ermitteln Polizei und Stadt Essen wegen einer ganzen Reihe von Verstößen. Das Lokal wurde geschlossen und versiegelt.

Wie Sandra Steinbrock von der Besonderen Aufbauorganisation (BAO) "Aktionsplan Clan" der Essener Polizei am Dienstag berichtete, wurde bei den gemeinsamen Kontrollen unter anderem ein Zockertisch sichergestellt. Es bestehe der Verdacht des illegalen Glückspiels.

Dem Ordnungsamt lagen im Vorfeld Hinweise vor, dass die Bar, die eigentlich geschlossen worden ist, immer mal wieder in Betrieb genommen worden sein soll. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schien es zunächst, als sei das Lokal leer. Auf mehrmaliges Klopfen reagierte niemand. Erst als ein beauftragter Schlüsseldienst die Tür gegen 22.30 Uhr öffnen wollte, waren Stimmen zu hören. Schließlich schloss jemand von innen auf.

Männer spielten ohne Mund-Nasen-Schutz Karten

In dem Lokal befanden sich acht Männer, die ohne Mund-Nasen-Schutz Karten spielten und die Mindestabstände missachteten, so Steinbrock. Gegen sie leitete die Stadt Essen wegen des Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Bei der Durchsuchung der Anwesenden stellten Polizisten bei einem 29-jährigen Essener ein Einhandmesser sicher.

Gefunden wurden eine größere Anzahl von Shisha-Pfeifen samt Tabak und Lebensmittel zum Verkauf in größeren Mengen. Dabei handelte es sich vor allem um Getränke und kleine Snacks wie Chips, sagte Sandra Steinbrock.

Ein 34-Jähriger aus Konz, der sich als Verantwortlicher zu erkennen gab, muss nun mit einer Strafanzeige rechnen, da er die Bar ohne Konzession betrieben hat. Allen anderen Männern erteilte die Polizei Platzverweise.

