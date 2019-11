Die Polizei hat in Essen zwei Betrunkene auf einem E-Scooter aus dem Verkehr gezogen.

Essen. Zwei 23-Jährige auf einem E-Scooter wurden in Rüttenscheid erwischt. Den beiden wurde eine Blutprobe entnommen. Polizei weist auf Regeln hin.

Polizei Essen erwischt betrunkenes Pärchen auf E-Scooter

Die Polizei Essen hat in Rüttenscheid ein betrunkenes Pärchen auf einem E-Scooter aus dem Verkehr gezogen.

Wie die Behörde am Montag berichtete, fiel das Duo einer Streife am späten Samstagabend auf einem Radweg in Richtung Innenstadt auf. Beiden 23-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

In diesem Zusammenhang erinnert die Polizei daran, dass für Elektrokleinstfahrzeuge, zu denen E-Scooter gehören, die gleichen Promillegrenzen gelten wie für Autofahrer. Ein Verstoß kann bereits ab etwa 0,3 Promille empfindliche Folgen haben, zum Beispiel eine Geldstrafe oder einen Führerscheinentzug. Die Roller sind für maximal eine Person zugelassen.