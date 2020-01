Essen. Im Essener Stadtteil Freisenbruch wird eine 73-Jährige vermisst. Sie entschwand aus einem Altenheim. Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber.

Polizei Essen: Hubschrauber-Suche nach vermisster Frau (73)

Die Polizei hat in der Nacht auf Montag zwei Hubschrauber über dem Stadtgebiet eingesetzt. In Freisenbruch wird seit Sonntagabend eine Seniorin (73) vermisst, die aus einem Altenheim an der Dahlhauser Straße entschwand. Trotz der Einsätze eines Helikopters und Such-Hunden wurde die Frau noch nicht gefunden. Die Vermisste ist etwa 1,65 Meter groß, dünn und trägt eine braune Jacke, eine graue Hose mit rosafarbenen Streifen und einen violetten Pullover. Die Frau hat braune, lange Haare.

Einbrecher in Stoppenberg

Ein zweiter Hubschrauber-Einsatz wurde über dem Stadtteil Stoppenberg notwendig: Dort fahndete die Polizei nach zwei Männern, die im Verdacht stehen, in eine Kleingarten-Laube an der Straße Wintershove eingebrochen zu sein. Ein Bürger hörte am späten Abend ein Klirren und sah später zwei Männer in einem Auto wegfahren. Auch in diesem Fall blieb der Einsatz ohne sofortigen Erfolg; die Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Essener Polizei unter 0201 829 0 entgegen.