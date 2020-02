Essen. 28-Jähriger beleidigte Passanten in der Essener Innenstadt. Anschließend ging er auf Polizisten los. Der Mann landete schließlich im Gewahrsam.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei Essen verpasst speiendem Randalierer eine Spuckhaube

Ein 28-Jähriger hat in der Essener Innenstadt Besucher der Eisbahn am Kennedyplatz beleidigt und danach Polizisten mit Spucke und Kopfnüssen attackiert. Beamte verpassten dem Randalierer eine Spuckhaube, bevor er für eine Nacht ins Gewahrsam kam.

Wie die Polizei am Montag berichtete, soll sich der Mann am Freitagabend an den Taschen und Rucksäcken, die Besucher vor der Eisbahn deponiert hatten, zu schaffen gemacht haben. Außerdem beschimpfte und beleidigte er einige Passanten - so schilderte es ein Zeuge, der die Leitstelle der Polizei verständigte.

Einen erteilten Platzverweis ignorierte der Randalierer

Die zu Hilfe gerufenen Polizeibeamten nahmen die Personalien des 28-Jährigen auf, um Strafanzeige zu erstatten - anschließend erteilten sie ihm einen Platzverweis. Diesem wollte der Mann jedoch nicht nachkommen, er spuckte und trat nach den Beamten. Deshalb nahmen sie ihn in Gewahrsam.

Auf der Fahrt zur Wache setzte der Mann seinen Widerstand mit Spuck- und Kopfnuss-Attacken fort. Ebenso in der Wache, wo er nach einer Blutprobenentnahme eine Glasscheibe zerschlug und die Beamten heftig beleidigte. Den Weg ins Gewahrsam musste der 28-Jährige mit einer Spuckhaube antreten. Am nächsten Morgen wurde der Mann aus dem Gewahrsam entlassen