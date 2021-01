Polizei fahndet mit Foto nach einem mutmaßlichem Einbrecher

Essen. Unbekannter hat in einem Bürogebäude in der Essener Innenstadt sein Unwesen getrieben. Dabei wurde er gefilmt. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Nach einem Einbruch in ein Bürogebäude am II. Hagen in der Essener Innenstadt sucht die Polizei mit einem Foto aus einer Überwachungskamera nach dem mutmaßlichen Täter.

Wie die Behörde berichtete, hat der Gesuchte dort am Nachmittag des 3.November sein Unwesen getrieben.

Vermutlich kommt der Verdächtige für weitere Einbruchstaten in Frage, bei denen man es auf Computerzubehör und Mobiltelefone abgesehen hatte.

Das ist der gesuchte Mann. Foto: Polizei Essen

Hinweise zur Identität des abgebildeten Mannes nimmt das Essener Einbruchskommissariat unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.

