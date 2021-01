Polizei löst Gottesdienst in Essen auf: Über 90 Teilnehmer

Die Essener Polizei löste am Donnerstagabend in der neuapostolischen Kirche an der Altenessener Straße einen Gottesdienst mit über 90 Teilnehmern auf.

Die Essener Polizei löste am Donnerstagabend einen Gottesdienst in der neuapostolischen Kirche an der Altenessener Straße auf: Über 90 Personen nahmen nach Angaben der Polizei dort teil und hielten sich nicht an die Vorgaben der Corona-Schutzverordnung. Die Polizei spricht von "massiven Verstößen". Es ist nicht der erste Einsatz in Essen dieser Art.

So trugen die Personen im Inneren der Kirche weder Masken noch hielten sie den Mindestabstand ein. Die Polizei nahm darauf die Personalien der Teilnehmer auf und schrieb 88 Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Die betreffenden Personen erwarten nun Bußgeldbescheide von der Stadt Essen.

