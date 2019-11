Polizei warnt: 91 Diebstähle auf Essener Weihnachtsmärkten

Die Polizei Essen ermahnt die Besucher der Essener Weihnachtsmärkte zu erhöhter Aufmerksamkeit und gibt aktuell Tipps zum Schutz vor Taschendieben. Die schlugen allein in Essen im vergangenen Jahr 91 Mal zu.

Wie Polizeisprecher Christoph Wickhorst erklärte, machten im Trubel der Vorweihnachtszeit auf dem Innenstadt-Markt 83 Kriminelle lange Finger, acht Anzeigen zählten die Ermittler nach ähnlichen Delikten zwischen den Büdchen in Steele.

Wer die Machen der Täter kennt, kann sich aber schützen. „Taschendiebe sind häufig professionelle, international agierende Täter, die grenzüberschreitend in ganz Europa aktiv sind“, sagt Kriminaloberrat Harald Schmidt, Geschäftsführer der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes. „Sie gehen zumeist in Teams von mehreren Tätern arbeitsteilig vor: Einer lenkt das Opfer ab, ein Zweiter greift zu, ein Dritter verschwindet mit der Beute in der Menge“, so Schmidt weiter.

Fast täglich werden der Polizei neue Tricks der Täter bekannt

Das Repertoire der Taschendiebe ist äußerst umfangreich, weiß der Kriminaloberrat: „Fast täglich werden neue Tricks bekannt: Opfer werden im Gedränge angerempelt oder unter einem Vorwand abgelenkt, beispielsweise in dem ihre Kleidung versehentlich beschmutzt wird oder die Täter nach dem Weg fragen.“

Die meisten Fälle von Taschendiebstahl bleiben unaufgeklärt (Aufklärungsquote 2018: 5,7 Prozent), da die Tat von den Opfern häufig nicht gleich bemerkt wird.

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. Deshalb gilt: Tragen Sie Geld, Zahlungskarten und Papiere sowie Ihr Smartphone immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Tasche oder den Korb,sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Stellen Sie Ihre Handtaschen nie unbeaufsichtigt ab oder hängen sie irgendwo auf.

Eine Aufstellung, welche Tricks Taschendiebe anwenden, sowie mehrere Kurzfilme veranschaulichen die Vorgehensweise der Diebe: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/ (j.m.)