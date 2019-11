Polizeiautos bauen Unfall in Essen: Drei Beamte verletzt

Essen. Sie wurden zu einem Einsatz an den Gelsenkirchener Hauptbahnhof gerufen. Drei Bundespolizisten fuhren los. Auf der A40 bauten sie einen Unfall.

Bei einem Unfall auf der Autobahn A40 am Samstagabend sind drei Bundespolizisten verletzt worden. Zwei Fahrzeuge der Bundespolizei waren bei der Fahrt zu einem Einsatz nach Gelsenkirchen ineinander aufgefahren. Der Unfall spielte sich in Fahrtrichtung Gelsenkirchen in Höhe Huttrop ab.

Zwei Bundespolizisten und eine Bundespolizistin mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden; sie sind nach Angaben von Beobachtern erst mal nicht mehr dienstfähig.

An den Autos der Bundespolizei entstand erheblicher Sachschaden.