Poster, Filme, Bücher: Alte Essen-Souvenirs werden verhökert

In der Touristikzentrale am Hauptbahnhof Essen werden derzeit alte Essen-Souvenirs, -Bücher und -Filme für niedrige Preise verkauft. Die Essen Marketing GmbH (EMG) zieht in den nächsten Tagen um und hat im Keller noch einige alte Schätzchen gefunden – ein Fest entweder für Essen-Fans oder für Angehörige von Essen-Fans, die ihren Lieben noch was Außergewöhnliches zu Weihnachten schenken möchten.

Alte Touristik-Zentrale schließt nach 21 Jahren im Handelshof

Die Touristik-Zentrale im Hotel Handelshof, seit 1998 am Platz, schließt ihren alten Standort am Dienstag, 10. Dezember. Die neue Touristik-Zentrale auf der Kettwiger Straße im Erdgeschoss des Hauses „Kettwiger Tor“ (früher war hier „Rewe to go“) öffnet am Montag, 16. Dezember.

„Es ist wie bei jedem Umzug: Man findet noch Sachen, von denen man gar nicht wusste, dass man sie noch hat“, berichtet der Leiter der Touristik-Zentrale, Lars Büttner. Und so gibt es jetzt tatsächlich VHS-Videocassetten mit Filmen über Essen aus dem Ende der Neunziger Jahre: „Essen – eine Zukunft wird besichtigt“ heißt das Werk des Journalisten Peter von Zahn. Auch noch zu haben: „Essen zeigt sich“, auch von Peter von Zahn, der Film stammt von 1994. Und kostet jetzt in der alten Touristikzentrale gerade mal einen Euro, kein Witz: Beim Internet-Händler „Amazon“ ist die Videokassette gebraucht (!) für 22,85 Euro (!!!) zu haben.

Hübsche Plakate aus dem Jahr der Kulturhauptstadt

Essen-Kulis und Anstecknadeln gehen gratis weg, und hübsche Plakate aus dem Kulturhauptstadtjahr 2010 gibt es auch noch: Großformatige Ansichten des Grugaparks, vom Kennedyplatz oder vom Schloss Borbeck. Für Liebhaber gibt es noch „Essen“-Armbanduhren sowie das Standardwerk für Heimatforscher: „Essener Köpfe: Wer war was?“

„Die skurrilsten Sachen waren sofort weg“, sagt Lars Büttner etwa 30 Minuten nach Eröffnung des kleinen Flohmarktes. „Darunter war ein echtes Ortseingangsschild und ein Matrosen-Anzug.“ Der Matrosen-Anzug ist PR-Requisite des Musicals „Ich war noch niemals in New York.“ Wie auch immer: Beide sind nicht mehr da. Wer also noch einen günstigen Essen-Artikel haben will, sollte sich beeilen.

Der Flohmarkt ist noch so lange da, wie es Ware gibt – die Touristikzentrale öffnet täglich um 10 Uhr.