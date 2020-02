Prahl kommt mit dem Inselorchester

Sein Debüt-Album hieß „Blick aufs Mehr“. Mit seinem zweiten Studio-Album „Mehr“ ist Schauspieler Axel Prahl am Mittwoch, 19. Februar, 20 Uhr, nun erstmals in Essen zu Gast. Karten für das Lichtburg-Konzert (ab 34,20 €) gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.reservix.de

Begleitet wird Axel Prahl vom Inselorchester mit Sylvia Eulitz (Cello) , Christiane Silber (Viola, back-voc) Rainer Korf (Violine), Nicolai Ziel (Drums) Johannes Feige (Gitarren, back-voc) Tom Baumgarte (Bässe, back-voc) Tom Keller (Sax, Klarinette, Flöte) Jörg Mischke (Keys, Akk) und Danny Dziuk (Leitung).