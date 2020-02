Promotion zu den Beginen liegt jetzt auch in Buchform vor

„In nostram protectionem, gubernationem et correctionem suscipimus – Studien zur Entwicklung der kleinen Frauenkonvente in Essen unter der Herrschaft der Äbtissinnen“, heißt die Arbeit, mit der die Essenerin Petra Bernicke an der Ruhr-Universität Bochum promoviert wurde.

Die Doktorarbeit ist als Heft 70 der Forschungen zur Volkskunde bei MV Wissenschaft erschienen: 304 Seiten, 22,10 Euro. ISBN: 978-3-96163-170-4