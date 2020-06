Quartett beim Diebstahl zweier Motorroller beobachtet

Essen-Stoppenberg. Anwohner beobachteten am frühen Sonntagmorgen vier junge Männer beim Diebstahl eines Motorrollers. Ein 16-jähriger konnte festgenommen werden.

Auf frischer Tat wurden in der Nacht zum Sonntag in der Straße „Kapitelacker“ in Stoppenberg vier junge Motorradroller-Diebe von aufmerksamen Anwohnern beobachtet. Ein 16-jähriger Gelsenkirchener konnte nach kurzer Flucht von der Polizei festgenommen werden. Zuvor waren die jungen Diebe mit einem aufgebrochenen Motorroller über einen Fußweg hinter dem Haus in Richtung der dortigen Kleingartenanlage an der Arendahls Wiese/ Twentmannstraße verschwunden, berichtet die Polizei, die aufgrund zahlreicher an Einsätze im Essener Norden von Einheiten aus den südlichen Stadtteilen unterstützt wurde. Informiert durch die genauen Zeugenaussagen suchten die Beamten zu Fuß nach den Flüchtigen. Vor dem Eingangstor einer Kleingartenparzelle sahen die Polizisten die vier Verdächtigen mit zwei abgestellten Motorrollern. Das Quartett ergriff sofort die Flucht. Für einen 16-Jährigen endete die Flucht auf einem Stacheldrahtzaun. Die Polizisten konnten den leichtverletzten Beschuldigten aus seiner misslichen Lage befreiten. Nach Abschluss der ersten Ermittlungen durfte der junge Mann zunächst zurück in sein familiäres Umfeld. Die Polizei versucht nun, die Namen der drei Mittäter, die in der offenbar von ihnen genutzten Laube einige Spuren hinterlassen haben, zu ermitteln. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das für Einbruchs- und KFZ-Delikte Kommissariat 32. Hinweise zu den noch flüchtigen Tätern nimmt die Polizei unter 8290 entgegen.